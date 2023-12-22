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Вдала робота ГУР і СБУ в Криму: вдалось "засліпити" війська РФ на півострові

Юрій Берендій
22 грудня 2023, 09:56
Українські розвідники змогли вразити об'єкт стратегічного значення на території тимчасово окупованого Росією Криму.
Вдала робота ГУР і СБУ в Криму: вдалось 'засліпити' війська РФ на півострові
Вдалось вразити насправді важливий об'єкт / Колаж Главред, фото: evpatori.ru, скріншот із відео

Атаки окупантів ракетами та авіацією з району Криму не можуть відбутися без підтримки космічних військ для розвідки, координації та шифрованого зв'язку. Тому пошкодження Центру космічного зв'язку в окупованому Криму є дуже важливим для ЗСУ. Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу, військовий аналітик Олексій Гетьман.

Хоча, за словами експерта, неможливо сказати, що таким ударом ЗСУ повністю "засліпили" ворога, але завдали йому дуже серйозного удару. Тепер багато підрозділів залишилися без розвідданих та надійного зв'язку, який працює в будь-яку погоду. Крім того, передача найважливішої військової інформації, критичної під час війни, значно ускладнилася.

"Найімовірніше, це вдала робота наших СБУ та ГУР, - зазначає ветеран, - Могли б обрати за мету щось простіше, але вразили справді важливий об'єкт, і тепер окупантам доведеться передавати секретну та оперативну інформацію методами минулого століття - дротовим зв'язком", - вказує Гетьман.

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Аналітик наголошує, що Україні вдалося відігнати ракетоносії окупантів від Криму до Новоросійська. Хоча вчора в акваторії з'явився один корабель із носієм ракет "Калібр", російське командування зазнає труднощів саме з завантаженням ракет в інших портах, куди Чорноморському флоту довелося тікати.

Експерт наголошує, що прогнозувати момент наступного удару "Калібрами" окупантів неможливо, оскільки, за словами експерта, навіть вони самі не знають, коли буде така вказівка. Все залежить від готовності ракет, їхніх носіїв і планів Генштабу РФ щодо конкретних цілей.

Удари по окупованому Росією Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 грудня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи.

У місті Феодосія під ударом опинився морський нафтовий термінал, який був атакований двома безпілотниками.

Українські спецслужби використали безпілотники для атаки на військові об'єкти російських окупантів, розташовані на території анексованого Криму. Цю інформацію повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела. Таким чином, СБУ привітала окупантів з міжнародним днем волонтера.

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