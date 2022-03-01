Вчителі, слюсарі, керівники дитячих гуртків: кого відправляють з Донбасу воювати проти України – відео

І знову пішли на навчання.
З окупованих територій Донбасу в м'ясорубку війни відправляють людей без бойового досвіду. Про це повідомляють у штабі ООС.
"Сьогодні на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися жителі окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізували в свою армію і холоднокровно відправили вперед як гарматне м'ясо", - наголошується в повідомленні.
На відео група полонених розповідають, що їх покликали на збори видали форму і сказали "постояти 3-5 днів пропускаючи машини". Одного на такі "навчання" викликав директор школи.
"Крім того, сьогодні воїни полку Азов гідно зустріли кадирівців у степах Донбасу. Елітні війська РФ виявилися звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - підкреслюють в штабі ООС.
Раніше писав Главред, що п'ятеро людей загинули і п'ятеро поранені в результаті удару по Київській телевежі.
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