Окупанти Градами розбомбили місто під Миколаєвом

Обстріл Миколаївської області / 0512

1 березня окупанти накрили Градами місто Баштанка Миколаївської області. Удари припали в центр міста і зруйнували його інфраструктуру.

Через обстріл у місті сталося 7 пожеж: по вул. Соборна, 2 горів магазин меблів. По вул. Баштанської Республіки, 53 палав СП "Баштанський КООП Центр".

По вул.Ювілейний, 95 полум'я охопило будівельний магазин "Веселка".

Вогнем знищено чотири житлові будинки по вул. Ювілейний, 98 на вул. Реца, 86 та 82 та на вул. Соборній, 25.

Наслідки подій були ліквідовані бійцями 7-го пожежно-рятувального підрозділу.

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Нагадаэмо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втраи противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

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