Зараження Омікроном: вчені назвали несподіваний симптом

У нового варіанту інфекції присутній некласичний симптом, кажуть експерти.
Втрата апетиту може бути одним із симптомів зараження штамом коронавірусу Омікрон.
За даними дослідження фахівців медичної компанії ZOE і аналітиків Королівського коледжу Лондона, штам Омікрон викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, тільки в 50% випадках, пише Daily Express.
Серед найбільш поширених проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі.
За словами вчених, у нового варіанту інфекції присутній некласичний симптом - втрата апетиту.
Результати дослідження, зазначає видання, збігаються з невеликою групою даних від учасників, які повідомили, що їх позитивні результати ПЛР-тестів припускали або підтвердили штам Омікрон.
Нагадаємо, в Україні повідомили про перший виявлений випадок зараження Омікроном. Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.
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