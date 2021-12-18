Зараження Омікроном: вчені назвали несподіваний симптом

/ Reuters

Втрата апетиту може бути одним із симптомів зараження штамом коронавірусу Омікрон.

За даними дослідження фахівців медичної компанії ZOE і аналітиків Королівського коледжу Лондона, штам Омікрон викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, тільки в 50% випадках, пише Daily Express.

Серед найбільш поширених проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі.

За словами вчених, у нового варіанту інфекції присутній некласичний симптом - втрата апетиту.

Результати дослідження, зазначає видання, збігаються з невеликою групою даних від учасників, які повідомили, що їх позитивні результати ПЛР-тестів припускали або підтвердили штам Омікрон.

Реклама

Нагадаємо, в Україні повідомили про перший виявлений випадок зараження Омікроном. Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Читайте ще: