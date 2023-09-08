'Всіх цих Путіних будуть викорчовувати': експерт розповів про кінець влади Путіна

Кожен день перебування Путіна при владі ускладнює і збільшує масштаб майбутньої катастрофи на кілька відсотків, вважає Сотник.

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Сотник розповів про кінець влади Путіна / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На сайті Главред відбувся чат із журналістом, письменником і публіцистом, головним редактором каналу Sotnik-TV Олександром Сотником. Він розповів, чи може ще протриматись Путін при владі та чи живим він піде із крісла президента Росії.

"Добу точно протримається. А потім ще добу, а потім ще добу, а потім ще. Саме в такій парадигмі Путін зараз виживатиме. Він буде потихеньку відвойовувати кожен день у вічності для себе, щуроподібного", - зазначив Сотник.

За його словами, кожен день перебування Путіна при владі ускладнює і збільшує масштаб майбутньої катастрофи на кілька відсотків.

Публіцист також відповів на питання, чи може російський диктатор піти від влади живим.

"Ні, однозначно ні. Для Путіна життя і влада тотожні. Немає влади – немає життя. Як тільки буде зроблений хоча б один крок від влади – він одразу труп. Більше того, не тільки він, але і все його оточення і родичі. Адже навіть двоюрідні брати Путіна теж пішли у владу. Всіх цих Путіних будуть викорчовувати, випалювати, вирізати", - наголосив Сотник.

Він вважає, що Путін буде триматися до останнього. Поки живий, він буде при владі.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Нагадаємо, що публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно. Олександр Сотник вважає, що диктатор Володимир Путін спеціально наказав усунути Пригожина ‒ щоб максимально налякати поплічників.

Журналіст описав, у що перетворилося життя Путіна. Глава Кремля перестав бути гравцем і став фігурою, якою грають. Путіна не варто плутати з системою. Система, яка існує в РФ, пережила вже не одного диктатора.

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