"Нам буде невесело": Арестович детально розповів про майбутні великі втрати української армії

Українські військовим мінімум 2 місяці не зможуть піти в наступ через величезну кількість російських окупантів на фронті.

У ЗСУ будуть великі втрати на фронті / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На Донбасі тривають запеклі бої і українським військовим скоро стане дуже важко. Росія може кинути на фронт ще 150-200 тисяч мобілізованих, через що ЗСУ довго не зможуть просунутися вперед. Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його даними, українським захисниками доведеться просидіти в обороні не менше двох місяців. Адже тільки зараз на фронті перебуває 210 тисяч ворожих солдатів без урахування нових мобілізованих.

"Якщо вони всі ці 200 тисяч залучать в Україну і кинуть в бій, нам м'яко кажучи стане невесело ... Ми їх безумовно розгромимо. Але є два питання: ціна і терміни. Ціна для нас буде страшною", - сказав Арестович.

Він переконаний, що українські бійці зможуть ліквідувати або поранити 200 тисяч окупантів за 2-3 місяці. Однак без великих втрат з боку України обійтися неможливо. ЗСУ можуть втратити 20-30 тисяч військових убитими і пораненими.

"Наступне питання - чи зуміють вони зібрати ще нові 200 тисяч, а також озброїти їх. Вони планують це зробити, поки будуть вмирати на фронті попередні 200 тисяч. Якщо їх не зберуть, тоді виникне пауза, яку ми можемо використовувати для настання", - додав радник ОП.

Він переконаний, що Кремль зможе виконати план другої і, можливо, третьої хвилі мобілізації.

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захопленні" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області, незважаючи на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

12 січня Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар знаходиться під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.

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