Начальник Генштабу Норвегії здивував цифрами втрат України та РФ на війні

Головнокомандувач норвезької армії наголосив, що зараз Україні вкрай потрібна військова підтримка.

Начальник Генштабу Норвегії назвав втрати України та Росії на війні / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що на війні в Україні Росія втратила вбитими або пораненими 180 тисяч своїх солдатів.

"Втрати росіян починають наближатися до 180 тисяч убитих або поранених солдатів", - сказав Крістофферсен в інтерв'ю TV2.

Окрім того, за його інформацією, цифри втрат України, ймовірно, перевищують 100 тисяч загиблих та поранених захисників.

"Крім того, в Україні близько 30 тисяч мирних жителів загинули в цій жахливій війні, яка відбувається не так далеко від нас", - сказав очільник Міноборони Норвегії.

Крістофферсен також заявив, що Росія досі має можливість виробляти зброю, купувати обладнання зі своїх складів і мобілізувати ще більше людей. "Росія насправді може протриматися дуже довго", - зазначив він.

Головнокомандувач норвезької армії наголосив, що зараз Україні вкрай потрібна військова підтримка. Зокрема, треба більше систем протиповітряної оборони.

"Найбільше хвилює те, чи зможе Україна утримати російську авіацію від участі у війні. Ми не бачили великих зусиль з боку російських ВПС завдяки протиповітряній обороні, яка є в України", - додав Крістофферсен.

Він також зазначив, що Україні вкрай потрібні танки, щоб йти в наступ і повертати окуповані території. "Якщо вони збираються йти в наступ взимку, вони їм потрібні швидко", - резюмував генерал.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато быльші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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