'У зла немає зброї сильнішої за броню, дану нам Богом': Зеленський привітав українців з Різдвом

Зеленський звернув увагу на відмінність свята у цьому році: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі.

Зеленський привітав українців з Різдвом / Фото ОП

Президент Володимир Зеленський привітав українців та християн західного обряду зі світлим святом Різдва. Він заявив, що це свято у 2022 році з гірким присмаком, але це й можливість загадати єдине бажання, про яке мріють усі українці. Про це глава держави заявив під свого традиційного вечірнього звернення.

За словами глави держави, традиційний дух Різдва цього року українці відчувають інакше. Війна, вибухи та постріли заганяють людей у зневіру.

"Не такою смачною і тепло може бути вечеря за сімейним столом, біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники. Через сирени повітряної тривоги, або - ще гірше - постріли або вибухи", - сказав президент.

Президент наголосив, що шлях українців освітлює правда, яку наш народ захищає.

Зеленський привітав українців з Різдвом / Скріншот

"У зла немає зброї сильнішої за броню, дану нам Богом. Зло розбивається об цю броню як об кам'яну стіну. Ми бачили це не раз. Ми витримали на початку війни, витримали атаки, погрози, ядерний шантаж, терор, ракетні удари. Витримаємо і цю зиму, бо знаємо, за що боремося. Ми йдемо вперед крізь терни до зірок, знаючи, що чекає у кінці шляху. Бог - справедливий суддя, що добро нагороджує, а зло карає", - сказав український гарант.

Зеленський також звернув увагу на відмінність свята у цьому році: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі.

"Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі. Христос народився! Славімо його!" - сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до ракетного обстрілу України під час новорічних та різдвяних свят. Він додав, що окупанти зневажають будь-які цінності.

"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - сказав Зеленський.

Раніше президент також попереджав, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Український гарант закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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