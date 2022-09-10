У Зеленського висміяли маячню Росії щодо "перегрупування" сил на сході

Подоляк відреагував на версію РФ про "перекидання" військ / Колаж Вікіпедія, Офіс президента, УНІАН

Втеча ворожих військ із окупованих населених пунктів є головною метою путінської "спецоперації" - вони "героїчно" звільняють Україну від своєї присутності, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

За його словами, деокупація населених пунктів, яка відбувається зараз у Херсонській та Харківській областях, шокує російську сторону і послаблює їхню впевненість у безкарності.

"Нарешті російська "спеціальна військова операція" повертається до спочатку заявленої мети, яку не всі відразу зрозуміли - російська армія активно звільняє українські території від своєї ж присутності. На жаль, залишаючи на цих територіях традиційні мітки російського світу - зруйновані села, розграбовані будинки, свої брудні "місця масового лежання", - заявив Подоляк.

Видео дня

Радник глави ОП також підкреслив, що очікує на нову операцію зі згортання і оперативного перекидання особового складу росіян, "якщо вони встигнуть".

"На цей раз в місця постійної дислокації - в Бурятію, Тиву і на Далекий Схід", - резюмував Подоляк.

Раніше Главред писав, що в Міноборони РФ заявили про те, що панічна втеча окупантів з території Харківської області нібито організована для досягнення цілей "спецоперації".

Було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання Ізюмсько-Балаклійського угруповання військ на територію так званої "ДНР".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте також: