У яких випадках українців не каратимуть за паспорт РФ під окупацією - розʼяснення

Однак дехто з українців покарання не уникне, зауважили у міністерстві юстиції.

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Росія русифікує українців на окупованих територіях / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Український Мінюст прирівнює примусову паспортизацію українців на окупованих Росією територіях до порушень міжнародного права. Відповідно, таких громадян не каратимуть за наявності російського "документа".

Наголошується, що ідеться про випадки, коли людину примушують до отримання паспорта країни-агресорки під страхом репресій або встановлення протиправних обмежень.

"Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", — ідеться у повідомленні пресслужби міністерства юстиції. відео дня

У Мінюсті нагадують, що насильницька паспортизація є одним з "заходів" Росії з русифікації українського населення.

"Наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство", — пояснює відомство.

Тому російські "паспорти" не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Водночас у Мінюсті нагадують, що відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога.

Насильницька паспортизація Росії. Що відомо За три роки до початку у 2022 році військового вторгнення РФ в Україну, окупаційні адміністрації РФ у Луганській та Донецькій областях почали масштабну роздачу паспортів РФ для місцевих мешканців. Перед початком військового вторгнення політики РФ заявляли, що Кремлю потрібно захистити громадян РФ, які мешкають у Луганській та Донецькій областях. Дослідники вважають, що примусова паспортизація РФ – це один з елементів гібридної війни РФ, та невід'ємна частина підготовчих дій перед військовим вторгненням РФ в Україну. Раніше заступниця керівника Центру протидії дезінформації Аліна Бондарчук заявила, що примусове отримання українцями на тимчасово окупованих територіях паспортів РФ не означає автоматичну зміну громадянства – для цього потрібна заява особи про зміну громадянства, пише Укрінформ.

Війна в Україні - злочини Росії проти українців

24 лютого 2022 року російські війська вторглися та атакували Україну з півночі, півдня та сходу. Міжнародні організації звинуватили Росію у використанні неточних касетних боєприпасів у цивільних районах, у тому числі поблизу лікарень і шкіл.

Серед об'єктів російських авіаударів були цивільні українські міста. Обстрілів продовжують зазнавати дитсадки та дитячі будинки, лікарні, енергообʼєкти тощо. Крім того, є усі докази підготовки Росією до ударів по інфраструктурі АЕС.

Станом на 30 березня, ООН звітувала про 4 мільйони біженців з України, 50 розбомблених лікарень і та використання росіянами заборонених видів зброї щонайменше у 24 випадках. Станом на липень 2022 ООН було відомо про 5 024 загиблих цивільних.

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