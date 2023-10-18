ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими – Мусієнко

Від того, як відбуватимуться бої на сході, залежатиме також ситуація на півдні. Але військовий експерт вважає, що на півдні ініціатива буде у наших руках.

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ЗСУ матимуть один визначальний напрямок боїв цієї зими, вважає Мусієнко/ колаж: Главред, фото6 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, скрін

Більшість бойових дій цієї зими зосередиться на сході України – цей напрямок буде визначальним з точки зору боїв.

Таку думку висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що основним завданням українських військових на холодний період буде виснаження російської окупаційної армії.

"Більшість бойових дій зосередиться на сході – він буде визначальним напрямком з точки зору боїв. Ці дії будуть пов'язані з тим, що завдання українських сил буде у знищенні якомога більшої кількості сил і засобів ворога. Тобто виснажити його, але при цьому не виснажитися самим (або мінімізувати наслідки від такого виснаження)", – зазначив військовий експерт.

Що може відбуватися взимку на півдні

Але незважаючи на те, що основні бойові дії будуть зосереджені на сході України, на півдні також можуть бути певні "несподіванки" на користь українських військових, вважає експерт.

"Що стосується півдня, то нам варто очікувати певних несподіванок – вони дійсно можуть бути на нашу користь. Певні операції там можуть бути проведені – не з такими великими ресурсами, але у нас залишаються для цього певні шанси. Тому якісь стрімкі прориви з нашого боку теоретично можливі, але практично все буде зрозуміло з того, наскільки ми втягнемося у бої на сході та чи потрібно нам буде залучати ресурси для них", – сказав Мусієнко.

Від того, як відбуватимуться бої на сході, залежатиме і те, як на півдні може змінюватися характер ведення бойових дій. Але військовий експерт вважає, що на півдні ініціатива буде на нашому боці.

"Не виключено, що ворог може посилити обстріли правобережжя Херсонщини, які є вже зараз, концентрувати там певні війська з метою демонстрації того, що вони щось можуть готувати. Але ж і ми не припиняємо проведення певних операцій з правого на лівий берег Дніпра – рейди диверсійних груп відбуваються там постійно. І сценарій форсування Дніпра та спроби зайти з флангу для ворога малореальний. А якщо навіть і спробують, то цей варіант приречений на поразку", – зазначив Мусієнко.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду:

Війна в Україні

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