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США готові навчати українських льотчиків на F-16, але є один нюанс - Пентагон

Дмитро Відоменко
22 серпня 2023, 08:03 оновлено 22 серпня, 08:34
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США готові почати підготовку українських пілотів для винищувачів F-16, якщо європейські союзники не встигатимуть з проведенням навчання, заявили в Пентагоні.
F16, Пентагон
Пентагон готовий допомогти з навчанням українських пілотів / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Влада США готова приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16 - але тільки якщо європейські союзники України не встигатимуть якісно організувати процес навчання. Про це повідомляє помічниця спікера Пентагону Джона Кірбі Сабріни Сінгх.

"Ми відкриті для навчання пілотів, якщо тренувальні програми в Європі будуть заповнені. Таке (наше – Главред) умова. Данія та Нідерланди очолюють підготовку. Якщо у них не буде можливості вчити стільки пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням в США", – сказала вона.

Сінгх також зазначила, що влада України самостійно прийматиме рішення – скільки пілотів пройдуть навчання.

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"Вони досі підраховують, скільки мають пілотів, готових пройти навчання", – сказала чиновниця.

Сінгх зазначила, що українським пілотам також належить пройти програму навчання англійської мови (яка напевно займе деякий часовий термін).

Що таке F-16

General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий Сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Відомо, що Україна отримає до 40 винищувачів F-16 від Нідерландів і 19 - від Данії. Однак терміни поставок літаків залежатимуть безпосередньо від навчання пілотів ЗСУ.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігнат, навчання першої групи з 70 авіаторів стартували в Данії. Також навчання розпочнуться у Великій Британії та Швеції.

Аналітики вважають, що навіть після отримання Україною F-16 парк літаків повітряних сил нагадуватиме"зоопарк" із західних і радянських винищувачів.

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