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У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитину

Анна Ярославська
3 червня 2024, 09:48
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Анна-Марія почала нове життя в іншій родині й тепер щаслива. Валентина Підвербна хоче забрати її та народити другого малюка, щоб дочка з ним няньчилася.
Анна Подвербна, Валентина Подвербна
Попри те, що Аня живе в іншій родині, вона любить свою маму Валентину / Колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_blaush, Суспільне

13-річна Анна Підвербна - донька найстаршої матері України Валентини Підвербної - живе в новій родині. Дівчинка помітно покращила свій стан здоров'я та стала почуватися щасливою дитиною. Водночас мати Ані хоче повернути її додому і навіть заявила, що хотіла б завести ще одну дитину, щоб старша донька з нею няньчилася.

Скандал навколо сім'ї Підвербних - у чому суть

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було 12 років, вибухнув гучний скандал. Дівчинка опублікувала в соцмережах низку постів, у яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, нібито знущається з неї - дряпає, ображає, не дає змоги виконувати елементарні гігієнічні процедури, рве одяг, не дає мити унітаз. Також школярка поскаржилася, що мати нецензурно лається та "хоче довести її до самогубства".

Анна-Марія також стверджувала, що її мати може мати проблеми з ментальним здоров'ям.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно відібрати дівчинку у Підвербної. Дитину направили в лікарню для обстеження, а потім перевели в реабілітаційний центр у Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Анна-Марія почала нове життя

Заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш, який свого часу взяв на контроль ситуацію з цією дитиною, опублікував в Instagram фото Ані, що нині живе в іншій родині.

"Хочу познайомити Вас із новою Анею Підвербною. Хоча, напевно, не зовсім правильно говорити з новою, але мені дуже хочеться, щоб саме нова сторінка в житті Ані стала такою, про яку вона мріяла весь цей час", - написав Блауш.

Як зараз виглядає Анна Подвербна
Так зараз виглядає Анна Підвербна / instagram.com/dmytro_blaush

"Вона усміхнена, задоволена, щаслива. Сказала мені, що хоче грати на піаніно, але я спростив це і тепер вона буде грати на синтезаторі. У неї є потяг до музики. Попереду в Ані лікування ока, операція, після цього вона хоче займатися спортом", - розповів Блауш.

За його словами, попри те, що Аня живе в іншій родині, вона любить свою маму.

"Вона любить маму, але, на превеликий жаль, зустрічі з нею стають дедалі коротшими. У її мами такий психологічний стан, що не дозволяє бути цим зустрічам довгими і конструктивними", - сказав заступник голови Чернігівської обласної ради.

Що говорить Валентина Підвербна

78-річна Валентина Підвербна заявила, що намагатиметься повернути собі дитину, але як це зробити - вона не знає.

Валентина не виключає, що звернеться до президента України, щоб розповісти йому свою історію.

Жінка повідомила ТСН, що робить у квартирі ремонт, щоб забезпечити дитині належні умови.

"Я намагаюся забрати дитину. У квартирі роблю ремонт, привезла меблі, крім кухні. Виплачу кухню - мені привезуть і ці меблі. Буде в мене краса, приїдете дивитися, як у мене красиво", - сказала Підвербна.

Валентина Подвербна з донькою Анною-Марією
Валентина Підвербна з донькою Анною-Марією / Фото: Суспільне

Жінка додала, що із задоволенням народила б собі ще одну дитину.

"Із задоволенням народила б ще одну дитину. Хочу. Аня б повернулася до мене няньчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення, - ред.)", - каже Підвербна-старша.

Зі свого боку лікар, який 13 років тому робив Підвербній штучне запліднення, розповідав, що після скандалу з Валентиною Підвербною репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучного запліднення жінкам, старшим за 55 років.

Від офіційних коментарів лікар відмовився, мотивуючи це тим, що у справі Підвербної йшли судові розгляди.

Що відомо про Валентину Підвербну

Валентина Підвербна стала відома на всю Україну після того, як народила дівчинку у віці 65 років.

Жінка зважилася на процедуру ЕКО. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Також за деякий час до того, як вона завагітніла, Валентина втратила маму.

Підвербна кілька років збирала гроші на процедуру. У Київському інституті генетики провели ЕКО, а взимку 2011 року у жінки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як жінка просила милостиню. У ЗМІ говорили навіть про те, щоб позбавити жінку батьківських прав.

Підвербна та її донька постійно були під контролем служби, адже були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки.

У листопаді 2022 року на Валентину Підвербну склали два адміністративні протоколи – за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. Втім, вже в березні справу закрили.

У січні 2022 року стало відомо, що материнство Валентини Підвербної оскаржить у суді мешканка Ізраїлю, яка підозрює, що її яйцеклітини вкрали.

Дивіться відео про те, як і чому оскаржують у суді материнство Валентини Підвербної:

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