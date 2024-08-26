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У росіян десятки поранених і "двохсотих": деталі потужних прильотів під Маріуполем

Олексій Тесля
26 серпня 2024, 14:56оновлено 26 серпня, 15:28
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Активна робота росПВО тільки засипала уламками сусідній Урзуф, розповів Петро Андрющенко.
ГІМАРС
Завдано удару по пунктах дислокації окупантів біля Маріуполя / Wikipedia, УНІАН

У населеному пункті Бабах-Тарама Мангушського району Донецької області внаслідок влучних ударів по військовій базі РФ було знищено та поранено десятки росіян.

Як пише в Telegram радник глави Маріуполя Петро Андрющенко, удари було завдано в проміжку між 12-40 і 14-00.

"Головна мета - база відпочинку "Жигулі", де базувалися російські офіцери в котеджних будинках і велика кількість солдатів у корпусах", - наголосив він із посиланням на дані місцевого Опору.

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Крім того, внаслідок ударів також було уражено польовий табір поруч із "Жигулями" та кілька інших, дрібніших пунктів постійної дислокації ворога.

"Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф. Окупант у паніці евакуювався тими, хто вижив, з Бабах-Тарама в Урзуф. Велика кількість швидких і пожежників не дуже допомогла", - уточнив він.

Андрющенко додав, що згідно з підтвердженими даними, в результаті знищено 6 офіцерів РФ, а також 8 солдатів країни-агресора. Крім того, ще 17 окупантів перебувають у важкому стані в госпіталях Маріуполя і Бердянська.

"Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки все ще уточнюються. Але ефект був яскравий", - додав він.

Скріншот
/ t.me/andriyshTime

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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Нагадаємо, що в Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування, на жаль, не відбулося, проте пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення. Андрющенко не виключає, що метою атаки були НПЗ на території РФ.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ. Російські пропагандистські пабліки навперебій почали виправдовуватися і переконувати, що в Маріуполі горить поле. Однак Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

Як повідомлялося раніше , у Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ. 4 серпня стало відомо про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Зазначається, що вогонь спалахнув у районі нової військової бази окупантів. Андрющенко повідомив, що пожежу спостерігало все місто.

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