Зеленський несподівано приїхав на лінію фронту: провів нараду з ССО біля Вовчанська

Президент подякував воїнам ССО за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час деокупації.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-neozhidanno-priehal-na-liniyu-fronta-provel-soveshchanie-s-sso-u-volchanska-10584269.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський відвідав Харківщину / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних сил України в районі Вовчанська, де поспілкувався з військовими та відзначив їх державними нагородами.

"Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і вітати наших воїнів ССО з професійним днем, відзначити їх державними нагородами", - написав він у Telegram.

Глава держави подякував воїнам за хоробрість, героїчні операції як у тилу ворога, так і під час деокупації українських міст і сіл.

відео дня

Як повідомила пресслужба Зеленського, президент також присвоїв 142-му навчально-тренувальному центру ССО почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".

Президент України та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака про стратегію розвитку ССО, про виконані та заплановані завдання. Зокрема, Трепак розповів про три основні напрямки діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях і дії підрозділів спецпризначення.

Крім цього, було обговорено подальше реформування і розвиток спроможностей ССО відповідно до сучасних викликів і використанням найкращого світового та вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Візит Зеленського до Дергачів

Крім того, Зеленський під час візиту на Харківщину відвідав Дергачі, де ознайомився з перебігом відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури.

"Харківська область. Місто Дергачі. Минулого року тут відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зараз тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії", - написав Зеленський у Telegram.

Глава держави подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт і повернення нормального життя для людей.

"Дякую нашим людям, які захищають і оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну", - наголосив президент.

Як повідомила пресслужба Зеленського, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, зі свого боку, доповів президенту про перебіг відбудови місцевої амбулаторії, роботи з відновлення якої заплановано до завершення в жовтні цього року.

Зокрема, він також розповів про проєкт з будівництва підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні. За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відновлення житлового фонду та лікарень. Вони увійшли до регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансуються з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Під час спілкування з президентом люди подякували за підтримку у відновленні їхніх помешкань та висловили сподівання на реалізацію проєктів, які сприятимуть поверненню українців додому.

Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Ситуація під Вовчанськом - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Підрозділ окупантів агресора Росії на певний час втратив боєздатність і не зможе вести активні бойові дії, сказав Назар Волошин.

Як повідомлялося раніше, в ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста та оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, угруповання РФ у 30 тисяч військових зав'язло у Вовчанську, раніше писали журналісти Forbes. При цьому бійці ЗСУ розгромили в боях елітну бригаду противника. Також окупанти потрапили в пастку на хімічному заводі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред