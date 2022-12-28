"Еротичні фантазії": Пригожин жорстко висміяв Медведєва через його "прогнози" на 2023 рік

Дмитро Медведєв "пророкує", що на базі Німеччини нібито "буде створений Четвертий рейх".

Пригожин висміяв Медведєва / колаж фото ТАСС, УНІАН

Ватажок ПВК "Вагнгера" Євген Пригожин висміяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував свої "прогнози" на 2023 рік. Пригожин назвав слова Медведєва "еротичними фантазіями". Про це повідомляє Republic.

"Так, я ознайомився з "прогнозами" і не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звичайно, будь-яка фантазія має місце бути. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються", - сказав Пригожин.

Медведєв фантазував про "створення Четвертого рейху на базі Німеччини", розпад Євросоюзу, початок громадянської війни в США і зростання цін на нафту.

Раніше ексдепутат Держдуми РФ, який набув українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов зазначав, що Путін навмисно лякає Захід хаосом, який може виникнути в РФ після поразки країни-агресорки у війні. Він намагається показати, що у разі усунення його від влади президентом Росії може стати ще небезпечніша людина, наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров чи російський бізнесмен і власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського на передові позиції у Бахмут і його зустрічі з українськими захисниками під Бахмут на позиції окупантів приїхав Євген Пригожин. Власник ПВК "Вагнера" почав влаштовувати цирк з викликом президента України на "розбірки". Пригожин наказував обстріляти Бахмут.

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