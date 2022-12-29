"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атаки

В Офісі президента прогнозують, що після масованої атаки ворогів на об'єкти енергетики 29 грудня для ремонту буде потрібно відносно небагато часу.

У Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атаки / колаж фото УНІАН

Після масової ракетної атаки російських окупантів 29 грудня на об'єкти енергетики роботи з їх відновлення можуть зайняти відносно небагато часу. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"В першу чергу, "прильоти" є на західній Україні і не тільки. Не будемо уточнювати локації, але через ці "прильоти" у нас є обмеження по потужностях енергопостачання. Перш за все - це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні і Харківському теж", - розповів Тимошенко.

При цьому він налаштований оптимістично, давай прогноз по відновленню об'єктів енергетики після атаки.

"Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх в ті регіони, які я назвав. Сподіваюся, це вдасться зробити дуже швидко", − заявив Тимошенко.

З приводу відновлення нормальної роботи енергетичної системи Києва, чиновник сказав - він прогнозує нормалізацію ситуації вже до завтрашнього дня.

"Якщо ми говоримо про Київ, то там працює не тільки критична інфраструктура, а й є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. У Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується і, сподіваємося, вже завтра буде ситуація хороша, скажімо так", - підсумував він.

Нагадаємо, вранці четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами "Калібр". Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

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