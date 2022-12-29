glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атаки

29 грудня 2022, 15:32
В Офісі президента прогнозують, що після масованої атаки ворогів на об'єкти енергетики 29 грудня для ремонту буде потрібно відносно небагато часу.
Тимошенко, лампочка
У Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атаки / колаж фото УНІАН

Після масової ракетної атаки російських окупантів 29 грудня на об'єкти енергетики роботи з їх відновлення можуть зайняти відносно небагато часу. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"В першу чергу, "прильоти" є на західній Україні і не тільки. Не будемо уточнювати локації, але через ці "прильоти" у нас є обмеження по потужностях енергопостачання. Перш за все - це великі обмеження у Львові та області, також в Одесі, де фактично зараз працює тільки критична інфраструктура. Є обмеження в Київському регіоні і Харківському теж", - розповів Тимошенко.

При цьому він налаштований оптимістично, давай прогноз по відновленню об'єктів енергетики після атаки.

"Наші енергетики працюють для того, щоб вже найближчим часом (і це не питання тижнів) відновити потужності, подати їх в ті регіони, які я назвав. Сподіваюся, це вдасться зробити дуже швидко", − заявив Тимошенко.

З приводу відновлення нормальної роботи енергетичної системи Києва, чиновник сказав - він прогнозує нормалізацію ситуації вже до завтрашнього дня.

"Якщо ми говоримо про Київ, то там працює не тільки критична інфраструктура, а й є потужності, щоб давати електроенергію побутовим споживачам. У Києві зараз великих таких проблем немає, ситуація налагоджується і, сподіваємося, вже завтра буде ситуація хороша, скажімо так", - підсумував він.

Нагадаємо, вранці четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами "Калібр". Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Росія масовано атакувала Україну ракетами, у багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

Інші новини:

Кирило Тимошенко війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:32

"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атаки

15:32

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

15:18

Будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі знесли окупанти: ведучий поділився болючими кадрамиВідео

15:09

"Заткнися, мерзота": Соловйов забився в істериці після наїзду Гіркіна на ШойгуВідео

14:55

Україну чекає аномальний Новий рік: синоптики показали карту погодиВідео

Реклама
14:49

У Росії раптово помер конструктор масштабної ракети "Ангара"Відео

14:37

У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з УкраїноюВідео

14:22

Тут всіх дістав не пробігав: Меган Маркл отримала образливий "титул" як у Трампа та Каньє Веста

13:54

"Путін програє" : у ФРН прогнозують нові успіхи ЗСУ на полі боюВідео

13:51

"Місто як барабан, по якому б'ють палицею": Жадан вразив фото з БахмутаВідео

13:13

Журналісти виявили російські документи у депутатки міськради Сум – ЗМІ

13:04

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 км від РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

12:58

Військові із Заходу відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні - The Washington PostВідео

12:56

ЗСУ перейшли в наступ: з'явилися деталі просування під КремінноюВідео

12:35

Вірменія демонструє жести недоброї волі

12:28

Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по УкраїніВідео

12:13

У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовни" на базі ЕнгельсВідео

12:12

Кремль "профукав" $300-400 мільйонів: Арестович розповів про провал масштабної атаки РФВідео

12:09

Зимові свята 2023: календар зимових свят і вихідних

Реклама
12:05

В яблучко: бійці НГУ збили крилату ракету РФ на підльоті до Києва - ефектне відеоВідео

12:01

Несподіваний позитив від воєнної авантюри Путіна: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 роціВідео

11:45

Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

11:41

24-річний військовий всиновив 8 сиріт, батьки яких підірвалися на міні: деталі трагедії на Житомирщині

11:40

Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - КличкоВідео

11:18

В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФВідео

11:04

Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300Відео

10:38

Росія запустила дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атакиВідео

10:37

Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по КиєвуВідео

10:26

"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантівВідео

10:17

"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорівВідео

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

10:00

Військові отримали 1000 фільтрів для води від Олега Крота з "Фундації Течія"

09:44

Окупанти панікують через серію вибухів: у Бєлгороді, Брянську та Джанкої потужна "бавовна"Відео

09:43

Окупанти запустили по Україні понад 120 ракет – ПодолякВідео

09:26

РФ масовано атакує Україну, у багатьох містах відбулися сильні вибухи: що відомоВідео

09:21

"Напруга велика": експерт спрогнозував, які проблеми чекають країну-агресора в 2023-муВідео

09:17

Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про поранених та руйнуванняВідео

08:37

Масована ракетна атака: РФ запускає по Україні понад 100 ракет, буде кілька хвиль – ОП

08:35

Загроза зимового наступу окупантів: у США назвали ймовірний напрямокВідео

Реклама
08:30

Що чекає українців до весниПогляд

08:24

Що подивитися на Новий Рік: добірка кращих святкових фільмівВідео

08:20

Багато ознак вказують, що РФ хоче піти у наступ до кінця зими – ексглава Бюро нацбезпеки ПольщіВідео

08:10

Окупанти панікують: у ЗСУ розповіли, як палять і "перемелюють" вагнерівцівВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні 29 грудня: Овнам - переоцінка, Тельцям - натхнення, Близнюкам - романтика

07:45

"Ситуація підвисла": Буданов назвав умову виходу з глухого кута на фронтіВідео

07:36

"Чекають несподіванки": командувач оборони Києва пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війнуВідео

07:05

Путін скасовує візити: у Кремлі побоюються підготовки замаху - ЗМІВідео

06:37

"Буде ще гірше": після смерті Путіна РФ може почати ще сильнішу війну проти України – АрестовичВідео

06:28

Загроза масованого удару крилатими ракетами: в Україні масштабна тривогаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти