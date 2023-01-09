У Резнікова потролили окупантів, за їхню безглузду брехню щодо 'знищених' HIMARS

Російські загарбники також поширюють фейки про нібито "вбитих" українських військових.

У Резнікова висміяли брехню росіян щодо Himars / Вікіпедія

Міністерство оборони України потролило росіян, які безперервно заявляють про нібито "знищені" реактивні системи залпового вогню HIMARS. У Резнікова підкреслили, що російські склади продовжують згорати за допомогою "Хаймарсів".

Як зазначили у Міноборони, російські загарбники також поширюють фейки про нібито "вбитих" українських військових. Проте Збройні сили України продовжують відбивати російську навалу з української землі.

"Знищені", за словами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають російські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі", - зазначили в українському оборонному відомстві.

Там підкреслили, що історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе.

Росія вкинула фейк про ЗСУ

Нагадаємо, що раніше МО РФ вкинуло фейк про те, що у відповідь на знищення пункту тимчасової дислокації окупантів у Макіївці нібито була "реалізована операція відплати".

Байкарі з МО РФ стверджують, що нібито внаслідок ракетного удару по пунктах тимчасової дислокації підрозділів українських військ у Краматорську "знищено понад 600 військових".

Пізніше Україна спростувала заяву Міноборони РФ про нібито загибель понад 600 солдатів ЗСУ в результаті ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це інформаційна операція міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ з ураження великих скупчень їх особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", - заявив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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