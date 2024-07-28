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В Путіна не буде вибору: що заставить диктатора віддати території Україні

Анна Косик
28 липня 2024, 22:18
719
Україна наразі не може в ультимативній формі вимагати від агресора виведення військ, однак є інший інструмент змусити до цього ворога.
Карта Украины, Путин
Щоб Путін погодився віддати окуповані території України, потрібно завдати йому нищівного удару / Колаж: Главред, фото: flickr

Україна наразі працює над формулою миру. В той же час деякі партнери наголошують на необхідності проведення мирних переговорів з країною-агресором Росією.

Ізраїльський експерт Давид Шарп в інтерв'ю Олексію Гомону на YouTube пояснив, що станом на зараз неможливо ставити РФ ультиматум, щоб вона відступила до кордонів 2022, або 1991 років. Натомість можна пройти всі необхідні етапи, щоб Путін відмовився від раніше захоплених окупантами територій України.

"Щоб Путін сам зважився на такий крок, то Росія має якщо не зазнати важкої поразки, то має зазнати таких невдач, щоб опинитися перед настільки жахливими перспективами "розбитого корита", що Путіну доведеться зважитись на такий крок", - стверджує Шарп.

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Іншим варіантом розвитку подій може бути зміна режиму в РФ. Тоді, за словами ізраїльського експерта, буде простіше, і зовсім не обов'язково навіть завдавати найважчої поразки Росії.

Хто такий Давид Шарп?

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач та експерт. 1991 року, коли Україна стала незалежною, репатріювався з України до Ізраїлю, проходив службу в армії оборони Ізраїлю з 1993 по 1997 роки.

Повернення територій України - що відомо

Нагадаємо, голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс прокоментував дії російських окупантів та наголосив, що організація хоче, аби РФ вивела своїх військовослужбовців з законних територій України.

Напередодні в НАТО заявили, що для досягнення миру РФ має вивести свої війська з України задля повернення контролю над тимчасово окупованими територіями ще до початку переговорів.
Раніше військовий експерт Роман Світан припустив, що якби США надали Україні ленд-ліз на суму 500 мільярдів доларів, це розв'язало б більшість проблем України, зокрема допомогло б "відігнати Росію за Урал".

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