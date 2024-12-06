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"Путін має 2 пріоритети": Романенко сказав, куди окупанти стягують основні сили

Альона Вороніна
6 грудня 2024, 15:35
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Глава Кремля зараз зосередився на двох завданнях у війні проти України. При цьому у противника не вистачає сил для ведення бойових дій на усіх напрямках.
Игорь Романенко, Владимир Путин
Романенко сказав, куди окупанти стягують основні сили/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Основні тези Романенка:

  • Пріоритетом Путіна у війні є захоплення повністю Луганської і Донецької областей
  • Після цього він хоче витіснити українських військових з Курської області

Російський диктатор Володимир Путін має певні пріоритети у війні проти України, яких він дотримується. Так, він хотів би витіснити українських військових з Курської області, проте першочергово він хоче, щоб російські окупанти встановили повний контроль над Луганською та Донецькою областями.

Таку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє OBOZ.UA. Він зазначив, що витіснити українських військових з території країни-агресорки Росії є важливим завдання для російського диктатора.

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"Першочергове завдання – повна окупація Луганської та Донецької областей. Невипадково ми бачимо найбільше військ саме там. Наступна мета – Курський напрямок. Про це свідчить той факт, що нещодавно туди було перекинуто війська із Запорізького та Харківського напрямків. З багатьох точок зору витіснити ЗСУ з території Росії дуже важливо для Путіна, і він концентрує зусилля там", – зазначив Романенко.

На запитання щодо ситуації на півдні України, Романенко сказав, що російські загарбники планували проводити бойові дії на півдні Запорізької області. Але наступати на Запоріжжя з лівого на правий берег, форсувати вищий берег Дніпра – це з воєнного погляду дуже важке завдання.

"Коли Сили оборони намагалися здійснювати подібне у зворотному порядку – Кринки, острови у дельті Дніпра – було витрачено чимало зусиль", – зауважив Романенко.

Він додав, що у противника наразі немає сил, щоб проводити усі ці дії одночасно.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше влупили бронетехніку КНДР на Харківщині. Українські дрони націлюються не лише на російську техніку, але й на озброєння північнокорейського виробництва. Як повідомляє аналітик Forbes Девід Акс, оператори дронів з української групи Vitrolom виявили і знищили протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 у Харківській області.

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ наносять успішних контрударів ворогу. На фронті армія РФ не так швидко просувається, до того ж, ЗСУ роблять досить непогані контрудари.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман сказав, чи може ворог піти в атаку та створити плацдарм на Херсонщині. Угруповання росіян на Херсонському напрямку не є великим.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін Ігор Романенко
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