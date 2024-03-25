"Ми не маємо більше залу": РФ ракетою повністю зруйнувала споршколу в Києві, де займались діти гімнастикою

Тренування дітей мало розпочатися незадовго до ракетного удару.

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Ракетний удар по Києву 25 березня / Колаж Главред, фото ДСНС

Сьогодні, 25 березня, країна агресор Росія нанесла по Києву балістичними ракетами удар. Відомо, що окупанти зруйнували спортивний зал, де займались діти з художньої гімнастики.

"Не передати словами який жах ми сьогодні пережили. Не побажаю такого нікому і ніколи. Звичайний понеділок, початок робочого тижня, триває активна підготовка до змагань і тут таке. Сказати що всі ми шоковані - не сказати нічого", - повідомила тренер з художньої гімнастики в Києві Полоніна Любов.

Тренер також розповіла, що діти лишилися всього спортивного інвентаря через ракетний удар.

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"Ми не маємо більше залу. Всі килими, техніка, документи, предмети, сумки із спортивними речами дітей… Немає нічого! Залишились тільки спогади", - каже тренер.

За нашими джерелами, тренування дітей мало розпочатися незадовго до ракетного удару, але, на щастя дітей в цей момент в спортивному комплексі не було.

"Одразу скажу, що в цей час зал був закритий, не було ні дітей, ні тренерів! Всесвіт подарував нам шанс жити далі", - каже тренер.

Також тренери просять підтримати гімнасток та відкрили міні збір на спортивне знаряддя для школи з художньої гімнастики Авангард - СК "Rubin", зала якої була знищена. Банка для допомоги.

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорсткий удар по центру Києва.

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