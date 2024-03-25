Стало відомо, куди були націлені ракети Росії в Києві: ЗМІ розкрили деталі

За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебувають чиновники СБУ.

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Удар по Києву / Колаж Главред, фото ДСНС

Вранці 25 березня в Києві пролунали потужні вибухи. Цього дня відзначається День Служби безпеки України.

Видання Kyiv Post з посиланням на джерела в Службі безпеки України підтвердили, що дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму в бік Києва в понеділок і націлені на офіси СБУ, пише Kyiv Pos,

Численні вибухи прогриміли в центрі Києва приблизно через 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і чиновники закликали мешканців перейти в укриття.

відео дня

За даними ЗСУ, засоби протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму. Обидві були націлені на центр Києва.

Повідомляється, що РФ попередньо завдала удару балістичними ракетами Онікс.

Що відомо про ракету Онікс П-800 Онікс (експортне найменування - "Яхонт") - радянська надзвукова універсальна протикорабельна протикорабельна ракета середнього радіуса дії. Заявлена максимальна швидкість: 884 м/с. Дальність - до 300 км (за комбінованою траєкторією). Дальність Онікс-М - до 800 км. Маса БЧ - 300 кг, "Яхонт" - 200 кг, пише Вікіпедія.

/ инфографика: Главред

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жорсткий удар по центру Києва.

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