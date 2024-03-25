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"Триває розбір завалів": Зеленський прокоментував жорстокий удар по Києву

Юлія Закрепа
25 березня 2024, 13:14
У Києві є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові, на цей час відомо про п’ятьох постраждалих.
'Триває розбір завалів': Зеленський прокоментував жорстокий удар по Києву
Зеленський прокоментував удар РФ по Києву / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар країни-агресорки Росії.

Президент України зазначив, що російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами - є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів.

"Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва", - зазначив Зеленський у своєму Telegram.

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Він також наголосив, що Україні потрібно більше ППО, адже це безпека для наших міст і збережені людські життя.

"Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор", - додав Зеленський.

Ракетний удар по Києву 25 березня: що відомо

Нагадаємо, що 25 березня РФ вдарила балістикою по Києву. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень державного навчального закладу.

Відомо, що українська ППО знищила дві балістичні ракети. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Віталій Кличко озвучив наслідки ракетного удару по Києву. У результаті сьогоднішньої атаки ворога немає влучань у багатоповерхові житлові будинки. Наразі відомо про 5 постраждалих. Із них двоє перебувають у лікарні.

Що відомо про ракету Онікс

П-800 Онікс (експортне найменування — "Яхонт") — радянська yадзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. Заявлена максимальна швидкість: 884 м/с. дальність — до 300 км (по комбінованій траєкторії). Дальність Онікс-М - до 800 км. Маса БЧ — 300 кг, "Яхонт" - 200 кг., пише Вікіпедія.

'Триває розбір завалів': Зеленський прокоментував жорстокий удар по Києву
Що відомо про ракету "Онікс" / Інфографіка: Главред

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський балістичні ракети ракета "Онікс"
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