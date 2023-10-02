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У матері – осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок в Херсоні

Альона Вороніна
2 жовтня 2023, 09:15 оновлено 2 жовтня, 09:15
13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її 12-річної сестри лікарі діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл.
Удар по Херсону
Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня/ колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти атакували Херсон усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня. Під час однієї з атак, яка відбулася пізно ввечері у неділю, 1 жовтня, постраждала сім’я – матір з двома дітьми.

Коли російські загарбники обстрілювали житлові квартали міста, сталося займання в будинку, де живе сім’я з дітьми. Внаслідок цього 13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її мами – осколкові поранення. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у Telegram.

"За даними слідства, 01 жовтня 2023 року близько 23:40 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсона", − йдеться у повідомленні.

відео дня

Внаслідок артилерійського обстрілу сталося займання приватного будинку.

"Поранення середньої важкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір. Потерпілі під час обстрілу перебували у своїй оселі", − повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що окупанти усю ніч і вранці 2 жовтня гатили по центральній частині обласного центру. Були пошкоджені будинки, господарські споруди, церкви та інші цивільні об'єкти.

  • Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня
    Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня
    Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура
  • Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня
    Наслідки обстрілу окупантами Херсона в ніч на 2 жовтня Херсонська обласна прокуратура

Окупанти стріляли по житлових кварталах населених пунктів

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що за минулу добу, 1 жовтня, російські загарбники здійснили 71 обстріл Херсонщини. Окупанти загалом за добу випустили по області 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі", − розповів Прокудін.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, двоє з них − діти.

"Сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється", − зазначив голова ОВА.

Удар окупантів по Україні в ніч на 2 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе і керованими авіаційними бомбами – є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура. У ЗСУ повідомили, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти загалом вночі запустили по Україні сім безпілотників "Шахед", було знищено чотири з них.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

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