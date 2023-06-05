У Луцьку хлопці прийшли у сукнях до школи: директору пригрозили звільненням

У Луцькій школі трапився скандал із учнями, які влаштували "День навпаки".

https://glavred.net/ukraine/u-lucku-hlopci-priyshli-u-suknyah-do-shkoli-direktoru-prigrozili-zvilnennyam-10475758.html Посилання скопійоване

У Луцькій школі скандал / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео соцмереж

У Луцькій школі №24 виник скандал через "День навпаки". Хлопці прийшли до навчального закладу в жіночому одязі. Це викликало погрози директору школи з боку міської влади.

У Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння, у соцмережах опублікували фото та відео флешмобу "День навпаки", який організували школярі. Хлопці прийшли до школи у сукнях, а дівчата – у костюмах.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук під час оперативної наради міськради 5 травня повідомив, що був "неприємно здивований" від побаченого, а також назвав відео "збоченням", йдеться на відео Youtube.

відео дня

Мер пригрозив звільненням директорам закладів, де подібна ситуація повториться.

У Луцьку хлопці прийшли до школи у сукнях / скріншот: відео соцмережі

"Коли особа чоловічої статі одягає жіночий одяг – це збочення. Якщо ще в одній школі буде допущено такий факт, ми будемо розривати контракт з директором", - заявив мер.

Він також додав, що до школи неприпустимо "приходити в піжамах та халатах".

"Учні також приходять в школу в піжамах, в халаті. Це нормально? Я не такий старий, але якби я у свої шкільні роки прийшов у школу в піжамі, мене звідти викинули, і правильно зробили б. Бо школа – це дисципліна, порядок, навчання. До чого ми скоро дійдемо з цими піжамами та жіночими одежами?" - наголосив Ігор Поліщук.

"День навпаки" у школі Луцька обернувся скандалом / скріншот: відео соцмережі

Нагадаємо, що глава МОН пропонує скоротити кількість предметів у школі. У дітей у 7-9 класі близько 20 предметів на тиждень, і таку кількість "складно засвоїти без стресу і онлайн-навчання", вважає Оксен Лісовий.

В Ялті школяра змусили вибачитися перед Путіним і Росією. На вулиці окупованої Ялти хлопець сказав фразу "Ми за Україну" у відповідь на питання про те, чи не боїться він майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Більше цікавих новин: