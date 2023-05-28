У лісах Києва любителям шашликів вручили повістки

Під час перевірки лісу у Дарницькому районі вручили повістки відпочиваючим.

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У Києві у лісі вручили повістки відпочиваючим / колаж: Главред, фото: Дарницьке Лісопаркове Господарство

Працівники військкомату вручають любителям шашликів повістки у лісах Києва. Наголошується, що повістка вручається для уточнення облікових даних.

Під час огляду та перевірки лісової місцевості лісівники разом із поліцейськими та працівниками військкомату провели бесіди та вручили повістки відпочиваючим.

"Ліси міста Києва чи не найбільше потерпають від пожеж через велику рекреаційну навантаженість та недбалість відпочиваючих. Лісівники спільно з представниками Деснянське районне управління ГУ ДСНС України у м. Києві, Деснянське управління поліції та військкомат. Нагадали про адміністративне покарання, надали застережні листівки про поводження в лісах, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також вручали повістки для уточнення облікових даних",- про це повідомляє Дарницьке лісопаркове Господарство у Facebook.

У лісах Києва вручали повістки / скріншот: Дарницьке Лісопаркове Господарство

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

Дивіться відео про те, чи планують військовозобов'язаним в Україні надсилати повістки до месенджерів:

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