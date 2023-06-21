"Буданов обтрусив пил і вийшов": як голова ГУР пережив атаки РФ - The Economist

Українські розвідники розповіли журналістам про дві атаки російських окупантів по будівлі ГУР - у березні 2022 року та у травні 2023 року.

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Генерал Буданов, за словами офіцерів, атаки РФ переніс стоїчно / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупанти щонайменше двічі обстрілювали ракетами київську будівлю Головного управління розвідки Міноборони України - у березні 2022-го та у травні 2023 року. Про це йдеться в статті авторитетного західного видання The Economist.

Українські розвідники розповіли журналістам, як у березні минулого року атака Росії на штаб-квартиру ГУР на Рибальському острові в Києві "паралізувала" багатьох.

"Офіцери згадують жах - коли падали ракети, вилітали вікна і обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні зустрічі зі своїм шефом, впали на підлогу", — кажуть вони.

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Але дуже швидко, кажуть українські розвідники, двері кабінету начальника ГУР відчинилися і до них вийшов сам генерал-майор Кирило Буданов. Відомий своїм небагатослів'ям офіцер сказав тільки, що все в порядку.

Далі, 29 травня 2023 року по офісу ГУР було завдано ще одного удару російськими окупантами ‒ того дня по будівлі летіли балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники. Вони ледь не потрапили в будівлю і в автомобільний міст по сусідству, а дрони зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом і областю ППО вдалося збити всі 11 ракет.

"Буданов обтрусив пил, надів кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", — згадує один з українських офіцерів.

Саме після цього обстрілу російська пропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета потрапила в будівлю ГУР, що призвело до "серйозного поранення" Буданова. І його нібито "вивезли на вертольоті на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський літак, який доставив його до Німеччини".

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше в російських пропагандистських ЗМІ і Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "важко поранений" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови і осколкові поранення.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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