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У армії України дуже серйозні успіхи на Балаклійському та інших напрямках на Харківщині

9 вересня 2022, 14:29

Ворог посилив обстріли Харкова та області, є жертви серед цивільного населення, сказав Олег Синєгубов.

ЗСУ, війська РФ
Армія України звільняє Харківську область / Скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області триває зачистка. До районів повертаються поліція та інші служби. Відновлюється робота органів державної влади. Армія України добилася серйозних успіхів на Балаклійському та інших напрямках. Ворог посилив обстріли Харкова та регіону, є жертви серед цивільного населення. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в тих районах, які армія України звільнила від російської окупації, вже найближчим часом почнуть відновлювати інфраструктуру і будуть проводити підготовку до зимового періоду.

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"На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, в звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. В найближчий час розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими", - зазначив військовий чиновник.

Також він сказав, що окупаційні війська Росії у зв'язку із успіхами ЗСУ на полі бою посилили удари по Харкову і населеним пунктам регіону. Є жертви серед цивільного населення.

Глава ОВА додав, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову і населеним пунктам області. Є жертви серед цивільного населення.

"В останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову і населеним пунктам області. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Активізація окупантів пов'язана, перш за все, з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області", - сказав Синєгубов.

Крім того, він розповів про серйозне просування ЗСУ під час контрнаступу у Харківській області.

"Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогові жодного шансу. Ворог деморалізований і тікає з нашої землі. У нас серйозні успіхи на Балаклійському напрямку і на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано", - підкреслив Олег Синєгубов.

Армія України контрнаступає у Харківській області

Збройні сили України проводять контрнаступальну військову операцію у Харківській області. Війська РФ вибиваються з раніше окупованих ними територій. Офіційно підтверджується звільнення Балаклії та інших населених пунктів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов 8 вересня сказав, що армія України у Харківській області звільнила понад 20 населених пунктів. Операція українських військових триває.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що українським військам вдалося досягти дуже серйозного прогресу під час контрнаступу у Харківській області. Як вважають аналітики, ЗСУ ведуть наступ на захоплений російськими окупантами Куп'янськ. Місто на кордоні з Росією може бути звільнене протягом 72 годин.

Дивіться відео ТСН - сили оборони України звільнили Балаклію

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