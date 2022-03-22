В'язниця і жорстке покарання: в Україні серйозно посилили відповідальність за мародерство

Мародерство / pixabay

З початку повномасштабної війни Росії проти України слідчі поліції відкрили понад 220 кримінальних проваджень за майнові злочини.

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, згідно зі змінами Кримінального кодексу, пропонується доповнити склади злочинів, передбачені в статтях:

185 (крадіжка),

186 (грабіж),

187 (розбій),

189 (вимагання),

191 (заволодіння майном),

кваліфікуючою ознакою - вчинення в умовах воєнного стану.

Отже, підвищено мінімальні межі покарання за ст.432 Кримінального кодексу України, а саме ув'язнення з 3 до 5 років.

Як раніше повідомляли, командири російських окупаційних військ в Україні займаються грабежами і мародерством.

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