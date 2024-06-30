Тисячі окупантів: у ЗСУ назвали шалені втрати ворога лише на одній ділянці фронту

РФ лише за місяць втратила понад 8 тисяч російських окупантів.

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У росіян дуже великі втрати особового складу / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБ, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти кидають у штурм величезну кількість своїх сил і несуть скажені втрати. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він зазначив, що лише за червень РФ втратила понад 8 тисяч окупантів у зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Хортиця".

"Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа – як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу – понад 8 тисяч", - сказав Волошин. відео дня

У ЗСУ також повідомляють, що протягом місяця збільшилась і кількість бойових зіткнень

"Велика кількість буде знищеної техніки, артсистем, дронів. Також важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки", - додав Волошин.

Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті

Як писав Главред, просування Росії застопорилося в Харківській області через величезні втрати в техніці та особовому складі. Українські захисники констатували, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється - росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

Зокрема, втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, проте окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви.

Крім того, десятки окупантів залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Ситуація в місті мінлива. Тривають вуличні бої.

Втрати окупантів на фронті / Главред

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