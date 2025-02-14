Тисячі дронів на місяць: у розвідці Британії назвали цілі нових ударів РФ

Загальна кількість за січень 2025 року порівнянна із загальними показниками за листопад і жовтень 2024 року.

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РФ атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ може щомісяця бити по Україні двома тисячами дронів-камікадзе

За січень поточного року Росія запустила близько 2400 дронів-камікадзе

Країна-агресор РФ може щомісяця бити по Україні приблизно двома тисячами дронів-камікадзе, повідомили в британській розвідці.

Зі свого боку Україна може відповідати власними ударами по військових об'єктах на Росії, йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії в X (колишній Twitter).

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Як уточнюється, тільки за січень поточного року Росія запустила близько 2400 дронів-камікадзе по Україні, перевищивши показник грудня 2024 року - 1700. Російські удари насамперед були націлені на енергетичну інфраструктуру, а також на військові об'єкти.

У повідомленні підкреслюється, що загальна кількість за січень 2025 року порівнянна із загальними показниками за листопад 2024 року і жовтень 2024 року.

"Ймовірно, що щомісячні показники запуску російських безпілотних літальних апаратів OWA UAS щонайменше 2000 залишаться стандартним очікуванням на 2025 рік", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у британській розвідці також підкреслюють, що запобігання запускам дронів-камікадзе є складним завданням.

"Однак 26 січня 2025 року і 6 лютого 2025 року Україна провела власні атаки дронів на відомі російські оперативні об'єкти, і на обох об'єктах було відзначено шкоду. Ці атаки знову підкреслюють нездатність Росії захистити військові об'єкти від атак українських безпілотних літальних апаратів", - додали в Міноборони Британії.

/ @DefenceHQ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили 71 дрон країни-агресора РФ. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 14 лютого, РФ вдарила по укриттю над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС. Він пояснив, що США багато грошей і зусиль інвестували в укриття, по якому вдарила РФ.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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