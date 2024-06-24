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"Важкі вуличні бої": в ЗСУ спростували захоплення росіянами Новоолександрівки

Юрій Берендій
24 червня 2024, 08:46оновлено 24 червня, 09:19
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В ЗСУ наголосили, що росіяни змогли захопити лише частину Новоолександрівки, однак українські військові проводять заходи для повернення контролю над селищем.
'Важкі вуличні бої': в ЗСУ спростували захоплення росіянами Новоолександрівки
Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ в Новоолександрівці, однак селище повністю не окуповане / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили про повну окупацію російськими окупантами селища Новоолександрівка в Донецькій області, однак в ЗСУ спростовують дану інформацію. Про це повідомляє прес-служба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

Військові наголошують, що росіяни не здійснюють повний контроль над населеним пунктом, однак значна частина Новоолександрівки залишається окупованою ворогом.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - йдеться у повідомленні.

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В 110 бригаді додали, що українські військові вживають відповідних заходів для того, щоб вибити росіян із меж населеного пункту Новоолександрівка.

"Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України", - резюмували в бригаді.

Що відомо про 110-ту ОМБр?

110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо про наступ РФ на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 червня російські окупанти змогли повністю окупувати населений пункт Новоолександрівка на Донеччині. За даними моніторингового ресурсу DeepState, ворог намагається закріпитись на західних околицях селища.

Ситуація на сході України залишатиметься складною принаймні ще місяць, проте "Армагеддону" не відбудеться, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Дозвіл США завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Російської Федерації спричинив зрив наступу 90-тисячного угруповання РФ на Харківщину. Схвалення США завдавати ударів по РФ було надано у момент, коли російські війська готувалися відкрити новий фронт на північному сході України, повідомляє Associated Press.

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