Війська РФ просунулися на Донеччині, окуповано населений пункт - DeepState

Окупанти агресора Росії захопили Новоолександрівку Донецької області. Ворог намагається закріпитися на західних околицях села.
Як повідомляють аналітики DeepState, українські війська знищують ворожі сили, щоб зупинити їхнє просування.
"До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже деякою мірою повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить", - наголошується в повідомленні.відео дня
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Війська РФ проводять ротацію своїх підрозділів у районах Тихого, Глибокого і Вовчанська на півночі Харківської області, розповів представник ОТУТВ "Харків" Юрій Повх. За його словами, через посилення української артилерії ворог зазнає серйозних втрат.
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Що відомо про Новоолександрівку?
Новоолександрівка - селище в Покровському районі Донецької області України. Згідно з даними за переписом 2001 року, у населеному пункті мешкало 693 людини, пише Вікіпедія.
У рамках повномасштабної війни бої за селище ведуть Сили оборони України проти окупаційної армії Росії.
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