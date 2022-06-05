Ту-95 били з акваторії Каспійського моря: нові подробиці ракетного удару по Києву

Київ зазнав ракетного обстрілу РФ / Facebook / kpszsu

Російські загарбники здійснили сьогоднішній ранковий обстріл Києва з Каспійського моря, розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Зокрема, окупантами було випущено кілька ракет у напрямку Києва.

/ Facebook/kpszsu

При цьому військовослужбовці підрозділу зенітних ракетних військ Повітряного командування Центр приблизно о 6 ранку виявили ворожі ракети в небі і одну крилату ракету знищили.

У свою чергу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що кожен такий акт тероризму, як сьогоднішні ракетні удари по Києву, повинен отримувати жорстку відповідь.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету - вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму повинен отримувати жорстку відповідь від європейських столиць - нові санкції, більше зброї", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в неділю вранці, 5 червня, в Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому і Дніпровському районах під час повітряної тривоги.

У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з'явилася в соцмережах, одна з ракет потрапила в нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого в результаті обстрілу.

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