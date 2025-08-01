Тривога по-новому: в одній з областей України сирена лунатиме не всюди

Рішення про таку систему ухвалено у співпраці з ДСНС та Повітряними силами ЗСУ.

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Ключове:

В Полтавській області запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу

Сирена лунатиме тільки в тих районах, де є потенційна загроза дронів, а також, де вони рухаються

Вже з сьогоднішнього дня, 1 серпня, на Полтавщині повітряна тривога звучатиме по-новому. Як в Telegram Полтавської ОВА, починає працювати диференційована система оповіщення.

"Під час виявлення ворожих дронів на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт", - зазначили у Полтавській ОВА. відео дня

В той же час зазначається, що під час масованих атак дронами або ракетами, тривога лунатиме по всій області.

Рішення про запровадження диференційованих тривог ухвалюється на основі аналізу ситуації з безпекою. Це відбувається у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та командуванням Повітряних сил Збройних сил України.

Що відомо про Полтаву / Главред - інфографіка

Повітряні атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши значну кількість ударних безпілотників "Шахед". У результаті, вибухи пролунали в багатьох регіонах країни.

На жаль, у Києві кількість жертв масованого ракетно-дронового удару зросла. Протягом ночі та ранку 1 серпня рятувальники виявили під завалами житлового будинку у Святошинському районі 10 загиблих, включаючи дворічну дитину.

Окрім цього, ЗМІ назвали проблему, яка виникла через реактивні дрони РФ. Нова розробка противника підвищила рівень небезпеки для українців під час атак.

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Про джерело: Полтавська обласна державна адміністрація Полтавська обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Полтавської області, розташована за адресою вулиця Соборності, буд. 45, місто Полтава, пише Вікіпедія. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації. Голову ОДА/ОВА призначає Президент України. Зазвичай, керівництво складається з голови та його заступників, які відповідають за різні напрямки роботи. До складу адміністрації входять різноманітні департаменти, управління та відділи, які займаються конкретними сферами (наприклад, Департамент охорони здоров'я, Департамент інформаційної діяльності).

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