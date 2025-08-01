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Тривога по-новому: в одній з областей України сирена лунатиме не всюди

Даяна Швець
1 серпня 2025, 12:20
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Рішення про таку систему ухвалено у співпраці з ДСНС та Повітряними силами ЗСУ.
воздушная тревога, украина
/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот alerts.in.ua

Ключове:

  • В Полтавській області запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу
  • Сирена лунатиме тільки в тих районах, де є потенційна загроза дронів, а також, де вони рухаються

Вже з сьогоднішнього дня, 1 серпня, на Полтавщині повітряна тривога звучатиме по-новому. Як в Telegram Полтавської ОВА, починає працювати диференційована система оповіщення.

"Під час виявлення ворожих дронів на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт", - зазначили у Полтавській ОВА.

відео дня

В той же час зазначається, що під час масованих атак дронами або ракетами, тривога лунатиме по всій області.

Рішення про запровадження диференційованих тривог ухвалюється на основі аналізу ситуації з безпекою. Це відбувається у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та командуванням Повітряних сил Збройних сил України.

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Повітряні атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши значну кількість ударних безпілотників "Шахед". У результаті, вибухи пролунали в багатьох регіонах країни.

На жаль, у Києві кількість жертв масованого ракетно-дронового удару зросла. Протягом ночі та ранку 1 серпня рятувальники виявили під завалами житлового будинку у Святошинському районі 10 загиблих, включаючи дворічну дитину.

Окрім цього, ЗМІ назвали проблему, яка виникла через реактивні дрони РФ. Нова розробка противника підвищила рівень небезпеки для українців під час атак.

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Про джерело: Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавська обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Полтавської області, розташована за адресою вулиця Соборності, буд. 45, місто Полтава, пише Вікіпедія.

У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації.

Голову ОДА/ОВА призначає Президент України. Зазвичай, керівництво складається з голови та його заступників, які відповідають за різні напрямки роботи.

До складу адміністрації входять різноманітні департаменти, управління та відділи, які займаються конкретними сферами (наприклад, Департамент охорони здоров'я, Департамент інформаційної діяльності).

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