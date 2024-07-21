Трагедія на Поштовій у Києві: загиблого шукали у Дніпрі годинами, усі подробиці

Прокуратура ще з 2021 року намагалася скасувати дозвіл чиновників і заборонити роботу атракції через Дніпро.

https://glavred.net/ukraine/tragediya-na-poshtoviy-u-kiyevi-zagiblogo-shukali-u-dnipri-godinami-10582415.html Посилання скопійоване

Частина канатної дороги впала у річку / Колаж Главреда. Фото: київські пабліки, скріншот, патрульна поліція

Загиблим унаслідок падіння з атракціону на Дніпрі в районі Поштової площі Києва у неділю, 21 липня, міг бути 20-річний хлопець з Вінниці. Офіс генпрокурора стверджує, що правоохоронці намагалися через суд демонтувати атракцію ще у 2021 році.

Як стверджує низка ЗМІ, імовірно, на атракціоні загинув хлопець 2004 року народження. Інформація про дівчину не підтвердилась. Сам хлопець приїхав на відпочинок до Києва з Вінниці.

До пошуку загиблого було залучено пошукові групи на катерах.

відео дня

За словами очевидців, хлопець після падіння не сплив нібито через важке екіпірування, яке потягнуло його на дно.

Тим часом Київська окружна прокуратура повідомила, що знала про проблеми у роботі компанії, яка встановила атракціон, вже давно — з 2021 року правоохоронні органи намагалися безрезультатно через суд заборонити її діяльність.

У повідомленні також зауважується, що дозвіл на роботу атракції цілком законно видав виконком Київської міської ради у 2021 році. При цьому чиновників попереджали, що переможець інвестиційного конкурсу не мав досвіду з реалізації подібних проєктів раніше.

Однак у грудні 2021 року Господарський суд м.Києва визнав цілком законним рішення Виконкому і фактично відмовив прокуратурі.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини( ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Новини Києва - що відомо про трагедію на Дніпрі

Як писав Главред, 21 липня в Києві обірвалася канатна дорога біля Пішохідного мосту. Інформацію про це спершу поширили у місцевих телеграм-каналах, а згодом з'явилися офіційні коментарі влади.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що люди одразу після інциденту почали витягувати обірваний трос, однак на його кінці не було людини. Тому на місце події виїхали рятувальники.

Згодом у КМДА повідомили, що наразі тривають пошуки дівчини, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.

Зазначимо, що про небезпеку цього атракціону небайдужі громадяни попереджали ще у 2018 році. Тоді на сайті офіційного порталу Києва з'явилася петиція. Однак, на жаль, влада тоді не відреагувала на це звернення належним чином.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред