"Точки вже окреслені": експерт розповів, чи вистачить у росіян потенціалу для розширення лінії фронту

Мусієнко підкреслив, що наразі росіяни концентруються на трьох напрямках – Бахмут, Марʼїнка та Авдіївка.

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Експерт розповів, чи вистачить у росіян потенціалу для розширення лінії фронту / сайт Кремля, Міноборони РФ, Facebook Мусієнко

Російські окупаційні війська можуть вдатися до тактики часткового відходу з Бахмута, навʼязавши бойові дії на вигідних для них точках. Втім, у загарбників навряд чи вистачить потенціалу для розширення лінії фронту. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"В принципі, точки вже окреслені, нічого нового не буде. Вони намагалися розширити лінію фронту, адже російський наступ починався широкою лінією фронту", - розповів Мусієнко.

Він нагадав, що росіяни почали свій наступ від крайньої північної точки на сході біля Купʼянська на Харківщині і Вугледару на Донеччині як крайньої південної точки. Також вони намагалися проводити розвідку боєм і наступати на запорізькому напрямку, однак українські захисники дали потужну відсіч.

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"Зараз РФ звужує фронт – вони, наприклад, уже призупинили наступальні дії на лиманському та купʼянському напрямках. Там тривають інтенсивні обстріли, але вони не ведуть безпосередніх штурмових дій. Тобто вони концентруються на трьох напрямках – Бахмут, Марʼїнка та Авдіївка. І, думаю, що зараз у них навряд чи вистачить потенціалу для розширення лінії фронту. Плюс український контрнаступ не дасть їм цього зробити – ініціатива поступово переходитиме на наш бік, і вже ми будемо навʼязувати РФ точки та напрямки", - розповів експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу. У той же час Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для українських військових від США.

Дивіться інтервʼю Олександра Мусієнка, який розповів про контрнаступ ЗСУ:

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