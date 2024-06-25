Суд над Тищенком: нардепу обрали запобіжний захід

Народного депутата Миколу Тищенка відправили під цілодобовий домашній арешт

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Суд обрав Тищенку запобіжний захід / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Його відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора - цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю строком на 2 місяці.

Нардеп заявив, що не оскаржуватиме рішення і не подаватиме "апеляцію", бо "немає сенсу".

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Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі людини.

Справа Миколи Тищенка - головні новини

25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру в незаконному позбавленні волі ексвійськового в Дніпрі.

Напередодні чоловіки у військовій формі, які супроводжували Тищенка в ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен" . Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом із немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.

Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито працював на "ботоферму" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".

На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторанор, телеведучий.Народний депутат України IX ст. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" і виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом із 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пухнастий", "Olmeca Plage", "Три виделки"), заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

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