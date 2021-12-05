Тимофій Милованов вдруге одружився

Тимофій Милованов одружився / Фейсбук Evgeny Shevchenko

Удруге одружився радник голови Офісу президента України, президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

"Сьогодні (раптово!) відбулося весілля Тимофія Мілованова. Злагода та любов, як заведено говорити! Усі вакциновані, якщо що", - повідомив у Facebook очільник Комітету з розвитку ХоРеКа в Союзі українських підприємців Євген Шевченко в суботу, 4 грудня.

Він опублікував фотографії з весілля. На них - наречений Тимофій Милованов з дружиною, які позують з квітами і шампанським на тлі новорічних ялинок.

Судячи з фотографій, на весіллі також був керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, головний редактор "НВ" Віталій Сич, експрезидент "Київстару" Петро Чернишов, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Дружиною Мілованова стала Наталія Шаповал.

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Тимофій Милованов одружився / Фейсбук Evgeny Shevchenko

Трохи згодом сам Милованов у Facebook написав:" Наталія Шаповал і я одружилися " і виклав спільне весільне фото.

Тимофій Милованов одружився з Наталією Шаповал / фейсбук Тимофій Милованов

Обраниця Мілованова, відповідно до інформації, яка вказана на її сторінці в соцмережі, є членом редколегії в VoxUkraine. Наталія Шаповал також працює віцепрезидентом з економіко-політичних досліджень, головою KSE Institute в Київській школі економіки, яку очолює Милованов.

Відзначимо, це другий шлюб Мілованова. Перший тривав чотири роки - з 2004-го по 2008-й. Він був одружений на громадянці США.

Нагадаємо, раніше ексміністр економіки і радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов заявив, що в питанні пенсійного забезпечення українці повинні розраховувати лише на власні сили, а не на державну допомогу.

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