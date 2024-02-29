"Втрачають техніку на під'їзді до позиції": Євлаш про бої під часовим Яром

ЗСУ доповіли обстановку на лініях оборони поблизу Часового Яру в Донецькій області. Ворог не зупиняється і продовжує йти вперед.

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Євлаш про бої під часовим яром / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Поблизу Часового Яру Донецької області Україна встановила кілька ліній оборони. Вони допоможуть довгий час протистояти російським загарбникам і сповільнювати їх просування на цьому напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш, пише "LIGA.net".

За його словами, в районі Часового Яру в Донецькій області налаштовано кілька рубежів оборони , які можуть допомогти стримувати окупантів протягом тривалого часу.

Він пояснив, що велика кількість фортифікаційних, протитанкових і мінних огорож, а також колючий дріт і дистанційне мінування в тому числі в тилу - допоможуть вистояти.

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На одному цьому напрямку вже звели два десятки взводних опорних пунктів та бетонні вогневі споруди для тривалої боротьби, з яких можна вести вогонь.

"Це нагадує ДОТи з Другої світової. Досить багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути кордон. Вона там повинна зупинятися, а піхота спішуватися, - пояснив спікер.

До того ж, такий вид оборони дає можливість знищення та ліквідації ворожої техніки, яку окупанти втрачають у кількості 60% техніки ще до під'їзду на позиції.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля-начальник прес-служби ОСУВ" Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "політологія "та Києво-Могилянську академію за спеціальністю"Журналістика".

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, між боями, які були в самій Авдіївці, і тими, які тривають зараз на околицях міста є велика різниця. Зараз російські війська мають обмежені можливості використання авіації на околицях Авдіївки, але компенсують це значною кількістю артилерії і FPV-дронів. Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Також, російські окупанти на Запоріжжі повторюють тактику, відпрацьовану на Авдіївському напрямку, повідомив в ефірі Еспресо спікер "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. Військовий констатував, що за росіянами - перевага в артилерії та авіації.

До того ж, окупація Авдіївки може бути тільки початком нової наступальної операції і великий кампанії. Про це розповів боєць 3ошбр Микола "Макар" каналу Ukrainian Witness.

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