На Запоріжжі "гаряче", росіяни відтворюють "авдіївські події" - боєць ЗСУ

Військовий ЗСУ зауважив, що через інтенсивність боїв в окупаційній армії багато "дружнього вогню".

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Росія розвиває наступ на сході / Колаж Главреда. Фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти на Запоріжжі повторюють тактику, відпрацьовану на Авдіївському напрямку, повідомив в ефірі Еспресо речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

Військовий констатував, що за росіянами - перевага у артилерії та авіації.

"Користуючись цим, ворог постійно накриває вогнем усю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп", - підсумував він. відео дня

На Запорізькому напрямку окупанти намагаються використовувати тактику авдіївських подій, додав Денисов.

"Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку. Ворог намагається просуватися, хоча не завжди з успіхом", - сказав військовий.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Однією з таких подій Денисов поділився з журналістами.

"Нещодавно на ділянці "Легіону Свободи" росіяни зайняли одну будівлю, але за декілька хвилин туди прилетіла їхня міна, і вони всі 200-ті. Тобто їхній дружній вогонь ніхто не скасовував, - зазначив він.

Ситуація на фронті 29 лютого

Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, імовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Як пише Bloomberg, українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо Захід не зможе збільшити постачання боєприпасів. За оцінками української розвідки, Путін не відмовився від своєї початкової мети щодо захоплення великих міст, включно з Києвом та Одесою.

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