Втрачають 70% особового складу: в ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Херсонщини

Гуменюк зазначила, що командування російських військ заборонило використовувати техніку для бойових дій на лівому березі Дніпра.

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В ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Херсонщини / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра з метою розширення плацдарму в районі населеного пункту Кринки. Втрати ворога в ході штурмових дій на цьому напрямку сягають 70%. Про це в ефірі "Еспресо" повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк.

"З нашого боку триває робота з утримання позицій, відбиття ворожих штурмів і розширення плацдарму. Звісно, це відбувається за допомогою контрбатарейної підтримки з правобережжя. Тому, що артилерія та дронові навідники працюють дуже потужно, щоб убезпечувати ці підрозділи, які ведуть бойову роботу, безпосередньо, на лівобережжі", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що російські окупаційні війська знову збільшили кількість атак на цьому напрямку до приблизно десяти на добу. Водночас, армія РФ не здобула успіхів на цьому напрямку.

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"Командування РФ суворо заборонило використовувати бронетехніку, бо кожна місія окупантів перетворюється у "місію неповернення". Коли туди направляється бронетехніка, вона залишається черговою "намистинкою" в тому ряді, який вже вилаштувався вздовж Олешківської траси. Там ворог залишає свою техніку і більше не може її використовувати", - додала Гуменюк.

Вона зазначила, що наступальні операції російських військ тривають, але це лише піхотні штурми, малими групами по 10-15 осіб. Гуменюк зазначила, що в середньому внаслідок штурмових дій окупанти втрачають до 70% військовослужбовців та відступають до своїх окопів.

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