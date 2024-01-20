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Сили росіян у 2 областях можуть опинитись в напівоточенні: генерал назвав умову

Юрій Берендій
20 січня 2024, 10:11
За словами генерала, в разі успішного просування ЗСУ на лівому березі Дніпра, є можливість напівоточення сил ворога в Херсонській і Запорізькій областях.
Сили росіян у 2 областях можуть опинитись в напівоточенні: генерал назвав умову
Сили росіян у 2 областях можуть опинитись в напівоточенні / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Плацдам Сил оборони на лівому березі Херсонської області є надважливим. Насамперед так відтягуються війська із Запорізького напрямку, де ворог намагається активно вести бойові дії. Про це під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами найбільше російське командування передислоковує із Запорізького напрямку саме повітряно-десантні війська РФ.

"Ми знаємо, що дивізія, контрольована командувачем Повітряно-десантних військ Росії Теплинським, постійно намагається скинути наш десант у Дніпро, але їй це не вдається. Ми посилюємо наші можливості, забезпечуємо наших десантників озброєнням, технікою і вогневими засобами, щоб вони могли тримати позиції. І в багатьох секторах вони успішно знищують ворога", - вказує він.

Генерал робить висновок, що навіть велика дивізія РФ не може впоратися з кількома сотнями українських десантників.

"Можливо, на перспективу варто планувати більш потужні десантні операції та удари з тилу в Херсонській області. Раніше, влітку, це були б надзвичайно потужні дії. Це були б ті самі нестандартні дії, про які я говорив, тобто не пряме просування в бік мінних полів, а удари Силами спеціальних операцій і десантними військами з флангів, у тилах", - додає Маломуж.

Микола Маломуж вказує на те, що операції такого типу дозволили б нам розширити плацдарм у Херсонській області, а також перерізати логістичний коридор до Криму.

"А це створило б перспективу напівоточення угруповання ворога в Херсонській і Запорізькій областях. Ось чому цей плацдарм має величезне значення для нас. Тому ми там не відступимо і посилюватимемо угруповання наших військ, а потім намагатимемося перерізати східний і південний коридори, щоб не було підтримки ні Херсонського угруповання ворога, ні Запорізького", - резюмував генерал армії Микола Маломуж.

Дивіться відео, в якому генерал Микола Маломуж розповів, на яких ділянках фронту найбільш сприятлива для ЗСУ ситуація:

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові розширюють плацдарм на лівому березі Херсонської області. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, збройні Сили України утримують свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча річка Дніпро замерзла на деяких ділянках, що ускладнює переправу українським військам.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня триває активна боротьба з артилерійською вогневою підтримкою. Прес-центр Сил оборони півдня України повідомив, що зазнавши втрат ворог відступив на свої початкові позиції.

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