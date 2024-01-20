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Захоплення Росією Києва, Харкова та чотирьох областей: у ЦСК відповіли на статтю FT

Анна Ярославська
20 січня 2024, 09:42
Очевидно, що Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну та продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт.
ЗСУ, армія рф
Збройні Сили України продовжують тримати оборону / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Видання Financial Times опублікувало статтю, в якій йдеться про плани країни-агресора провести великий наступ і захопити чотири області України, а також Харків і навіть Київ. У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що панікувати через такі публікації не варто.

"Звучить, звичайно, страшно і віддає панічними настроями. Але, по суті, нічого нового журналісти не сказали. Очевидно, що Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну та продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт", — зазначили в ЦСК.

При цьому в центрі зазначили, що плани Кремля не здійсняться, оскільки Збройні Сили України продовжують тримати оборону. Більш того, Київ надійно захищений.

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У ЦСК нагадали, що російські окупанти не змогли дійти до Києва на початку 2022-го, коли українська армія була слабшою та менш озброєною, тому зараз їм це не вдасться і поготів.

"Замість того щоб панікувати і накручуватися, допомагайте Силам оборони: донатьте, волонтерьте, поширюйте важливу та перевірену інформацію", — додали в центрі.

Стаття FT про великий наступ РФ

Журналісти Financial Times пишуть про те, що Кремль виношує "плани" про новий наступ на Україну, який може бути реалізований вже влітку. Мета Москви - повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Можливо, Кремль спробує захопити Харків і навіть Київ. Українська армія, ймовірно, змінить стратегію та перейде до "активної оборони", щоб перейти в контрнаступ у 2025 році.

Тим часом CNN пише про те, Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Істотних просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, проте на півдні просування можливе щонайменше через два роки.

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що у російських окупантів є плани щодо наступу на Харків, але вони стосуються віддаленої перспективи.

За його словами, спочатку росіяни хочуть зайняти більш зручні оперативні позиції - перш за все, щоб не тільки створити передумови для свого наступу, а й погіршити наші оборонні позиції. А саме - витіснити ЗСУ на відкриту місцевість, в поля або лісопосадки, потім задіяти бронетехніку і ракетні системи, а вже далі просуватися вглиб Харківщини.

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