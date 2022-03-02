"Тепер "іхтамнєт" точно": ЗСУ знищили ворожі танки на Сумщині

ЗСУ знищує бойову техніку окупанта / Reuters

ЗСУ знищили російські танки в Сумській області: ЗСУ активно бореться з російськими окупантами і знищує ворожу техніку.

Фото спаленої військової техніки бійці поділилися в соцмережах.

"Пам'ятаєте казку про "ихтамнет"? Тепер це дійсність: російської техніки в Сумській області більше немає. Дякую місцевій теробороні за прибирання!"- написали бійці під знімками.

Нагадаємо, в Безруках Харківської області окупанти кинули свою техніку посеред села. Ворожі війська кинули кілька своїх БМП прямо під будинками жителів села.

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