Купа техніки в одному місці: партизани "спалили" величезну стоянку росіян в Криму

Українські партизани помітили артилерійські установки "Гіацинт-С", САУ "Гвоздика" та інше.

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РФ стягнула в одне місце купу військової техніки / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Російські окупанти стягують купу техніки в одне місце. Українські партизани з "Атеш" знайшли величезну стоянку військової техніки в незаконно окупованому Криму. Цю масштабну схованку знайшли в Євпаторії. Про це рух "Атеш" повідомив в Telegram.

Там помітили артилерійські установки 2С5 "Гіацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", Краз-260 з БМК-460.

Агенти не виключають, що російські окупанти незабаром розкидають цю техніку по інших місцях, щоб уникнути точного попадання ЗСУ по пунктах дислокації ворога.

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Партизанам вдалося навіть встановити точне місце цієї стоянки.

РФ стягнула в одне місце купу військової техніки / фото: t.me/atesh_ua

Ситуація в Криму

Нещодавно у ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет в Криму. Україна продовжить бити по логістиці і потужностям ворога в Криму в рамках плану по розриву "сухопутного" коридору РФ до цієї зими.

Експерт Агіль Рустамзаде розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Крим. Силам оборони України в цілому потрібно зосередитися на нарощуванні своїх можливостей, спрямованих на виснаження Росії, сказав він. Експерт також переконаний, що війну в Україні не варто розглядати як звичайний конфлікт.

Рустамзаде вважає, що Україна не зможе вийти до Криму до весни. Перспективи виходу ЗСУ до Азовського моря або Криму зараз туманні. Для руху вперед Україна разом із західними партнерами повинна посилити свою армію, каже він.

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