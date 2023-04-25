УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

Альона Вороніна
25 квітня 2023, 10:43 оновлено 25 квітня, 10:48
434
Деякі країни бояться, що у разі вступу України у НАТО може бути безпосереднє зіткнення Альянсу з Росією.
Флаги НАТО и Украины, Андрей Золотарев
Чотири країни-члени проти вступу України в НАТО, зазначає Золотарьов/ УНІАН

Низка країн Північноатлантичного альянсу можуть виступити проти вступу України в НАТО, тому що бояться прямого зіткнення блоку з країною-агресоркою Росією і мають активне проросійське лобі.

Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду. За його словами, декого на Заході влаштовує, що Україна відділяє НАТО від РФ.

"Власне, основна проблема в тому, що НАТО отримує колосальної довжини кордон з Росією. Так, ми виступаємо по суті прокладкою, яка прийняла на себе всю тяжкість удару російських збройних сил. А у разі нашого вступу, це буде безпосереднє зіткнення, тому дуже багато хто на Заході вважає, що роль України якраз бути зоною між Північноатлантичним Альянсом і РФ", – зазначив Золотарьов.

відео дня

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-1997), повідомляє Вікіпедія.

За його словами, членство України в Альянсі потребуватиме серйозних матеріальних витрат для того, щоб довести Збройні сили України до стандартів НАТО. Також після цього існуватиме постійний ризик військової ескалації.

Чотири країни – противники вступу України в НАТО

Є чотири держави-члени НАТО, які можуть виступити проти вступу України до Альянсу – Угорщина, Іспанія, Італія і Греція. Там дуже активно працює проросійське лобі.

"Якщо говорити про тих, хто просуватиме такий порядок денний, то проросійське лобі помітно активно працює в Іспанії, Італії, Греції. Угорщина – це найбільш яскраво виражений приклад, коли країна-член ЄС і НАТО перетворюється на "троянського коня" в Альянсі. І Орбан, і Сійярто відкрито заявляли про те, що вони будуть блокувати інтеграцію України в НАТО, причому мова йде не тільки про членство, а навіть про взаємодію", – зазначає політичний експерт.

Він нагадав, що в Угорщині активно апелювали до українських законів про мову та освіту, щоб прокачувати тему захисту мадярської меншини в українському Закарпатті, адже серед угорців ще досі є "фантомні болі про "Велику Угорщину".

"І поки ознак того, що вони відмовляться від цієї лінії у внутрішньополітичному житті Угорщини, я не бачу", – додав Золотарьов.

Дивіться відео про те, що політолог Андрій Золотарьов думає про перспективи вступу України в НАТО та які країни можуть бути проти України в Альянсі:

Перспективи вступу України до НАТО

Раніше повідомлялося, якщо закінчиться гаряча фаза війни, Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року. Це може статися на Вашингтонському саміті під головуванням президента США Джозефа Байдена. Таку думку озвучив член Атлантичної ради, голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк.

Також повідомлялося, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Також він зазначив, що після закінчення війни в України має бути "стримування для запобігання нових атак".

В Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО. Віце-спікер парламенту Угорщини з крайньої правої партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, нібито вступ України в НАТО без великих ризиків для безпеки можливий тільки за умови, що такий крок "схвалить Росія".

Читайте також:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Андрій Золотарьов Північноатлантичний альянс
Реклама

Головне за день

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

10:43 Україна
РФ вдарила по центру Куп’янська: є загиблі і 10 поранених, з-під завалів намагаються дістати людей

РФ вдарила по центру Куп’янська: є загиблі і 10 поранених, з-під завалів намагаються дістати людей

09:53 Україна
Мир в Україні можливий лише після розпаду Росії - естонський генерал

Мир в Україні можливий лише після розпаду Росії - естонський генерал

09:28 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:56

"Крим проситиметься сам назад": ясновидець спрогнозував рік закінчення війни

11:50

Удари по об'єктах Підмосков'я: експерт спрогнозував сценарій гучної "бавовни" у РФ

11:35

Головоломка, яку розгадають лише 2% людей: потрібно знайти правильно написане слово за 18 секунд

10:54

Скабєєва "розплювалася" гнівом після заяви Буданова про звільнення КримуВідео

10:43

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – ЗолотарьовВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:06

У РФ знову "відклали" захоплення Бахмута: у Мережі назвали терміни та розповіли про реакцію Путіна

10:00

Майже половина українців не зможе виконати умови для оформлення пенсії вчасно: що сталосяВідео

09:53

РФ вдарила по центру Куп’янська: є загиблі і 10 поранених, з-під завалів намагаються дістати людейВідео

09:42

Багаторічний нагар і жир моментально зникне: як очистити посуд за допомогою клею – шалений фокус

Реклама
09:41

Росгвардійці злетіли в повітря: під Олешками партизани підірвали блокпост РФ

09:40

Бореться з менструальними болями і високим цукром: чим корисний імбир і як його приймати

09:28

Мир в Україні можливий лише після розпаду Росії - естонський генерал

09:00

Тодоренко влаштувала біснуваті танці і використала Кіркорова, як пілонВідео

08:58

У Києві хлопець вдарив в обличчя дівчину-баристу і прикрився "роботою в КМДА"Відео

08:54

РФ хотіла налякати відправкою 10 тисяч корейських солдатів в Україну: у Білому домі відреагувалиВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 25 квітня 2023: Водоліям - гармонія, Рибам - перспективаВідео

08:39

Війна в Україні може закінчитися компромісом, остаточного врегулювання не буде – КачинськийВідео

08:12

Путін, ми дедалі ближчеПогляд

08:04

Пригожин зміг повернути собі прихильність Кремля - ISW

07:49

Українські військові зачищають передову смугу лівобережжя Херсонщини – Гуменюк

Реклама
07:48

Відвадять комах або занапастять урожай: що не можна садити поруч з чорнобривцями

07:08

ЗСУ отримають бойові танки М1 Abrams до кінця року - Пентагон

06:43

У Зеленського призначили "кураторів" бригад контрнаступу ЗСУ - ЗМІ

06:20

Звільнення півострова Крим з кожним днем все ближчеПогляд

05:00

Які добрива любить волоський горіх і чим його підгодувати для хорошого врожаю

03:50

Колишня дружина Меладзе накинулася на ексВіагру через його зрадиВідео

03:20

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - ЗолотарьовВідео

03:20

3 простих секрети, які ніхто не знав: рецепт смачного різотто, аж тарілку будуть облизуватиВідео

02:40

Для чого додають яйце в шашлик: ніжна скоринка і соковите м'ясо гарантовані

02:02

Чому в СРСР четвер був рибним днем, а зараз такого немає

01:36

У боях за Україну загинув 33-річний доброволець Олександр Кравчук

00:51

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робитиВідео

00:29

"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупантиВідео

00:10

Шалена головоломка для геніїв: помилку на зображенні вітальні помітять лише люди з високим IQ

24 квітня, понеділок
23:45

"Був патріотом своєї країни": у тяжких боях за Україну загинув стрілець-снайпер із СєвєродонецькаВідео

23:28

"Хочеться, щоб був тут": Вакарчук поділився щемливими спогадами про Кузьму Скрябіна

23:19

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

23:16

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня: кому не пощастилоВідео

23:02

Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої безглузді наступальні операціїВідео

22:30

"Живіше всіх живих": друг Винника розповів, що зараз відбувається зі співакомВідео

Реклама
22:23

Євген Клопотенко зізнався, яку страву не вміє готуватиВідео

22:21

"Друзі з Гондурасу можуть сильно образитися": Пєсков зганьбив Путіна через свято на 9 травняВідео

21:40

Андрій Данилко дав критичну оцінку пісні, з якою дует Tvorchi їде на Євробачення-2023Відео

21:39

Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дімВідео

21:09

Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі БахмутаВідео

20:49

Налетить шторм і вдарить похолодання: синоптики назвали дати нової холоднечіВідео

20:05

"Він безкоштовно півроку жив у моїй квартирі": Кіркоров накинувся на ЗеленськогоВідео

19:57

"Сезон "бавовни" у розпалі": Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення КримуВідео

19:35

Андрій Золотарьов. Коли Україну приймуть до НАТО?Відеоблоги

19:26

Зізнався у розстрілі українських дітей: "вагнерівця" побили бойовики Пригожина і затрималиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти