"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

Деякі країни бояться, що у разі вступу України у НАТО може бути безпосереднє зіткнення Альянсу з Росією.

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Чотири країни-члени проти вступу України в НАТО, зазначає Золотарьов/ УНІАН

Низка країн Північноатлантичного альянсу можуть виступити проти вступу України в НАТО, тому що бояться прямого зіткнення блоку з країною-агресоркою Росією і мають активне проросійське лобі.

Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду. За його словами, декого на Заході влаштовує, що Україна відділяє НАТО від РФ.

"Власне, основна проблема в тому, що НАТО отримує колосальної довжини кордон з Росією. Так, ми виступаємо по суті прокладкою, яка прийняла на себе всю тяжкість удару російських збройних сил. А у разі нашого вступу, це буде безпосереднє зіткнення, тому дуже багато хто на Заході вважає, що роль України якраз бути зоною між Північноатлантичним Альянсом і РФ", – зазначив Золотарьов.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-1997), повідомляє Вікіпедія.

За його словами, членство України в Альянсі потребуватиме серйозних матеріальних витрат для того, щоб довести Збройні сили України до стандартів НАТО. Також після цього існуватиме постійний ризик військової ескалації.

Чотири країни – противники вступу України в НАТО

Є чотири держави-члени НАТО, які можуть виступити проти вступу України до Альянсу – Угорщина, Іспанія, Італія і Греція. Там дуже активно працює проросійське лобі.

"Якщо говорити про тих, хто просуватиме такий порядок денний, то проросійське лобі помітно активно працює в Іспанії, Італії, Греції. Угорщина – це найбільш яскраво виражений приклад, коли країна-член ЄС і НАТО перетворюється на "троянського коня" в Альянсі. І Орбан, і Сійярто відкрито заявляли про те, що вони будуть блокувати інтеграцію України в НАТО, причому мова йде не тільки про членство, а навіть про взаємодію", – зазначає політичний експерт.

Він нагадав, що в Угорщині активно апелювали до українських законів про мову та освіту, щоб прокачувати тему захисту мадярської меншини в українському Закарпатті, адже серед угорців ще досі є "фантомні болі про "Велику Угорщину".

"І поки ознак того, що вони відмовляться від цієї лінії у внутрішньополітичному житті Угорщини, я не бачу", – додав Золотарьов.

Дивіться відео про те, що політолог Андрій Золотарьов думає про перспективи вступу України в НАТО та які країни можуть бути проти України в Альянсі:

Перспективи вступу України до НАТО

Раніше повідомлялося, якщо закінчиться гаряча фаза війни, Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року. Це може статися на Вашингтонському саміті під головуванням президента США Джозефа Байдена. Таку думку озвучив член Атлантичної ради, голова ГО Україна в НАТО Юрій Романюк.

Також повідомлялося, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Також він зазначив, що після закінчення війни в України має бути "стримування для запобігання нових атак".

В Угорщині висунули дивну умову вступу України в НАТО. Віце-спікер парламенту Угорщини з крайньої правої партії "Наша Батьківщина" Дора Дуро заявила, нібито вступ України в НАТО без великих ризиків для безпеки можливий тільки за умови, що такий крок "схвалить Росія".

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