У США вчинив самогубство зірка серіалів

Американський актор Алек Массер наклав на себе руки у власній ванній.

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Акторові на момент смерті було 50 років / Колаж Главред, фото Instagram / lecmusser

Зірка американського серіалу "Всі мої діти" Алек Массер покінчив життя самогубством.

За інформацією Page Six, артист помер в результаті вогнепального поранення, нанесеного самому собі, згідно з прес-релізом судмедекспертизи округу Сан-Дієго.

Згідно з повідомленням, наречена Массера, Пейдж Прес, знайшла покійного актора "сидячи на підлозі ванної кімнати" вранці 13 січня. Востаннє його бачили живим напередодні ввечері.

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"Вона помітила поруч з ним вогнепальну зброю і очевидне вогнепальне поранення в груди, нанесене ним самим, і подзвонила в службу 911", — також йдеться в прес-релізі.

Швидка допомога та правоохоронні органи відреагували та підтвердили смерть.

Минулого тижня вперше з'явилася новина про те, що Массер помер 12 січня у своєму будинку в Дель-Маре, штат Каліфорнія. Йому було 50 років.

Його дядько Роберт також раніше підтвердив трагедію, але ні він, ні преса тоді не уточнили обставини, які призвели до смерті.

Після цього оголошення скорботна наречена опублікувала щиру заяву в соціальних мережах.

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