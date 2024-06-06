Світло раптово вимкнули у 12 областях та Києві: почалися аварійні відключення

В Україні великий дефіцит в енергосистемі. Через це застосували аварійні відключення електроенергії у 12 областях країни та в Києві. Про це повідомляє Укренерго.
Аварійні відключення застосували у таких областях:
- Волинській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Запорізькій,
- Львівській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Рівненській,
- Харківській,
- Київській,
- Київ.
"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
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