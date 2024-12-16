Світло відключатимуть по-новому: опубліковано свіжі графіки на 16 грудня

Тепер кожна черга додатково розділена на дві підчерги.

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В Україні запровадили підчерги відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як сьогодні в Україні будуть відключати світло

Навіщо запровадили нові графіки відключень світла

З понеділка, 16 грудня, в Україні почали діяти нові графіки відключення електроенергії. Кожна черга додатково розділена на дві підчерги, що має забезпечити більше годин зі світлом і допомогти українцям краще планувати свій день. Крім того, згідно з новими графіками, між відключеннями має минути щонайменше 3,5 години - цього часу вистачатиме на те, щоб зарядити ґаджети, прогріти оселю чи зробити домашні справи.

Компанія ДТЕК після першої години ночі в понеділок опублікувала нові графіки вимкнення світла для Києва та області, Дніпропетровської та Одеської областей.

відео дня

Графіки вимкнення світла для Києва на сьогодні, 16 грудня 2024 року:

t.me/dtek_ua

t.me/dtek_ua

Графіки вимкнення світла для Київської області на сьогодні, 16 грудня 2024 року:

t.me/dtek_ua

t.me/dtek_ua

Графіки вимкнення світла для Одеської області на сьогодні, 16 грудня 2024 року:

t.me/dtek_ua

t.me/dtek_ua

Графіки вимкнення світла для Дніпропетровської області на сьогодні, 16 грудня 2024 року:

t.me/dtek_ua

t.me/dtek_ua

Як видно на графіках, кожна з шести черг розділена на дві підчерги. Перевірити, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційних сторінках Укренерго, ДТЕК або відповідного обленерго.

"Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", - зазначив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Зазначимо, оскільки впродовж дня повністю зрівняти тривалість світла для кожної групи неможливо, то остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня.

Графіки на добу будуть оновлюватися щовечора.

Також доступний графік на тиждень наперед із годинником, коли світло точно є і коли його можуть вимкнути.

Що таке черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Графіки відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, взимку в Україні відключення електрики для побутових споживачів становитимуть 4-8 годин на добу, з двома-трьома чергами відключень. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що прогноз залежить від регіону: після обстрілу деякі міста, зокрема Одеса і Харків, можуть зазнавати триваліших відключень, тоді як в інших містах час без електрики буде меншим.

Раніше повідомлялося, що починаючи з січня 2025 року, принцип відключення світла в Україні можуть кардинально змінити. З нового року всі області можуть поділити на кілька зон, щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення.

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